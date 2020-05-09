https://news.day.az/politics/1233434.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 97-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева - ВИДЕО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 97-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева - ВИДЕО
На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 97-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.
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