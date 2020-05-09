На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 97-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева

На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 97-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.