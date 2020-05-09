Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Таджикистана

Девятого мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых государствами в рамках борьбы с текущим международным кризисом здравоохранения, и о важности сотрудничества в этом контексте, широко обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя братскими странами, а также вопросы расширения экономического сотрудничества, включая транспортно-логистическую сферу.

Стороны также коснулись вопроса сотрудничества в рамках международных организаций, договорились о дальнейшем расширении этого сотрудничества