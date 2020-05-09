Бывший замминистра культуры и бывший начальник службы арестованы сроком на 4 месяца

Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о бывшем заместителе министра культуры Рафиге Байрамове и бывшем начальнике находящейся в подчинении министерства Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закире Султанове.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Шахина Абдуллаева представление было удовлетворено.

В отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

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18:51

Бывший заместитель министра культуры Рафиг Байрамов и бывший начальник находящейся в подчинении министерства Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закир Султанов доставлены в суд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с избранием в их отношении меры пресечения в виде ареста на основании представления Службы государственной безопасности (СГБ) они доставлены в Сабаильский районный суд.

Представление в связи с ними будет рассмотрено судьей Шахином Абдуллаевым.

Отметим, Р.Байрамов и З.Султанов были задержаны сотрудниками СГБ в ходе спецоперации, проведенной в Министерстве культуры.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 9 мая Р.Байрамов и З.Султанов были освобождены от занимаемой должности.