Михаил Гусман: Гейдар Алиев был человеком глобального мировоззрения и исполинского ума

Интервью Day.Az с первым заместителем генерального директора информационного агентства ТАСС России Михаилом Гусманом.

- Михаил Соломонович, что дало советскому Азербайджану избрание главой республики Гейдара Алиева? Какие открыло перед ней возможности?

- Период руководства Гейдара Алиева, избранного в 1969 году первым секретарем ЦК КП АзССР, советским Азербайджаном можно назвать одним из самых ярких периодов советской эпохи, поскольку в то время буквально год от года росло экономическое, социально-культурное благосостояние республики. Это не осталось незамеченным тогдашним руководством страны.

Кому-то может показаться, что все происходило само собой, что Азербайджан практически каждый год удостаивался высоких наград чуть ли не автоматически, что так же получали высокие звания и государственные награды азербайджанские ученые, рабочие, колхозники. Но это, конечно же, не так. Многие республики хотели быть в числе передовых, многие хотели быть отмечены высшими государственными лицами страны. Но именно о вашей республике Леонид Брежнев сказал "широко шагает Азербайджан". Это была очень точная характеристика, точная формулировка. Именно широким шагом по пути экономического, социального, культурного строительства шел в те годы Азербайджан под руководством Гейдара Алиева.

- Насколько полно, по-вашему, был использован потенциал Гейдара Алиева центральными советскими властями?

- Любые гипотетические размышления всегда имеют элемент того или иного допуска, но я могу с уверенностью сказать следующее. У меня есть полное ощущение, что когда генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов пригласил Гейдара Алиева в состав высшего советского руководства - он стал членом Политбюро и первым заместителем председателя Совета министров СССР, - Андропов предполагал следующим шагом назначение его главой советского правительства. Я, может быть, не располагаю документальными доказательствами этого, но по очень большому количеству косвенных аргументов и фактов могу судить вполне определенно. Я убежден, что Гейдар Алиев стал бы председателем Совмина. Основанием для моей убежденности является то, что круг вопросов, которые Алиев решал в качестве первого заместителя председателя Совета министров СССР, по объему был больше, чем у всех остальных вице-премьеров вместе взятых. Это исторический факт. Алиев занимался Байкало-Амурской магистралью, гуманитарной сферой, медициной. Журналисты помнят, какое внимание уделял он прессе. Даже здание ТАСС, в котором мы сейчас работаем, являющееся одним из архитектурных украшений Москвы, тоже было построено с его благословения.

Андропов знал Гейдара Алиева много лет, они долгие годы были соратниками. Думаю, он действительно рассчитывал, что Гейдар Алиев станет главой правительства. Не исключено, что проживи Андропов еще пару лет, так бы оно и случилось.

- В чем была основная сила Гейдара Алиева как политика и государственного деятеля?

- Когда речь идет о Гейдаре Алиев, могу сказать только одно: в ХХ веке политиков такого масштаба, такой мощи во всем мире можно было сосчитать по пальцам одной руки.

Он обладал такими незаменимыми для политика и руководителями качествами, как политическая воля и стратегическое мышление.

Гейдар Алиев был человеком глобального мировоззрения и исполинского ума. Он был человеком, который видел далеко за горизонт. Будучи главой Азербайджана, он прекрасно понимал настроение народа. Для политика определяющим является опора на народ. Это не пустые слова. Политик, лидер в отрыве от народа может какое-то время просуществовать, но у такого государства не будет перспективы. Опираясь же на народ, политик становится великим, каким стал Гейдар Алиев, а страна, которой он руководит, движется вперед.

- От каких основных угроз спасло Азербайджан возвращение в 1993 году к власти Гейдара Алиева?

- Вы использовали слово "спасло". Я хотел бы на этом слове остановиться. Я неоднократно говорил об этом и повторю еще раз: Гейдар Алиев фактически стал спасителем Азербайджана. В тот трагический период начала 90-х годов, когда народ призвал Гейдара Алиев вернуться и возглавить страну, Азербайджан рвали на куски. Он был во власти национал-предателей. Это одна из самых темных страниц в истории Азербайджана. И только мужество, воля, гражданская ответственность, патриотизм Гейдара Алиева позволили сохранить Азербайджан как государство. Он сумел консолидировать страну, удержать ее от распада. К его возвращению республика находилась в плачевном состоянии, казна была пуста, армии фактически не было, все приходилось создавать с нуля. Если бы не Гейдар Алиев, вряд ли сегодня азербайджанский народ мог бы жить в таком процветающем независимом государстве.

Здесь я не могу не сказать о выдающейся роли Президента Ильхама Алиева, который, будучи воспитанным на примере и на уроках Гейдара Алиева, всей своей политической и государственной деятельностью реализует стратегические замыслы Общенационального лидера и на новом этапе их приумножает. То, что сегодняшний Азербайджан занимает столь заметное, уверенное и убедительное место на мировой арене, это, безусловно, заслуга Президента Ильхама Алиева.

Простой пример. Сейчас, в условиях пандемии коронавируса, когда весь мир охвачен борьбой с этим вирусом, именно Ильхам Алиев, возглавляя Движение неприсоединения, выступил с инициативой проведения саммита в формате Контактной группы для обсуждения совместного противодействия этому злу.

Саммит прошедший 4 мая, собирался в связи с очень важной темой. Но нельзя не отметить, что это был отклик на приглашение и призыв Ильхама Алиева. Это говорит о том огромном авторитете, которым Президент Азербайджана пользуется у лидеров современного мира, и о том уважении, которое заслужила республика как передовое современное государство. Основа этого государства была заложена спасителем Азербайджана Гейдром Алиевым и воссоздана выдающимся строителем современного Азербайджана Ильхамом Алиевым.

- Президент Ильхам Алиев продолжает политику Гейдара Алиева и в плане развития российско-азербайджанских отношений. Как бы вы оценили их состояние на сегодняшний день?

- Я на днях имел честь брать интервью у Президента Ильхама Алиева для ТАСС и телеканала Россия-24. Это интервью очень широко было растиражировано мировой прессой, в том числе в России, и привлекло большое внимание. В этом интервью Ильхам Алиев отдельно и очень подробно говорил о близких и плотных связях между Россией и Азербайджаном во всех областях.

Трудно себе представить в современном мире отношения более близкие и плодотворные, чем отношения между Россией и Азербайджаном. Хотел бы тут отметить личный контакт и большое доверие, существующее между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Их связывают тесные партнерские отношения как президентов, но как можно видеть, наблюдая за их встречами, совершенно очевидно, что между ними существует также большое личное доверие друг к другу. Личные отношения лидеров в политике играют далеко не последнюю роль.

Возвращаясь к Гейдару Алиеву, надо сказать, что основа российско-азербайджанских отношений была заложена еще на первой его встреча с только избранным Президентом РФ Владимиром Путиным. Это было в Киеве после саммита лидеров стран СНГ. Этот факт, кстати, я отразил и в своем фильме о Гейдаре Алиеве. Я хорошо помню, что когда закончилась встреча, - а это было уже где-то десять часов вечера, - Гейдар Алиев пригласил Путина на беседу. Хотя было поздно, они встретились и проговорили чуть ли не пять часов.

Это была в прямом смысле слова историческая встреча, заложившая основу диалога между лидерами наших стран. Именно она стала фундаментом, на котором строятся отношения между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, которые сегодня крепки как никогда.