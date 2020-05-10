Гейдар Алиев. Штрихи к портрету лидера, изменившего историю Азербайджана и всего региона

10 мая - особая дата в истории Азербайджана. 10 мая 1923 года в Нахчыване родился Гейдар Алиев - Общенациональный лидер, выдающийся государственный деятель, человек, изменивший историю не только Азербайджана, но и всего региона.

Сегодня биографию Гейдара Алиева излагают многие источники. Его семья перебралась в Нахчыван, спасаясь от этнических чисток, устроенных на территории нынешней Армении небезызвестным Андраником и Гарегином Нжде - будущим гитлеровским пособником. В Нахчыване, Гейдар Алиев закончил школу, затем - педагогический техникум, поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института...

В 1941 году Гейдар Алиев становится сотрудником органов государственной безопасности, где прошел путь от рядового оперативного сотрудника до генерала и председателя КГБ Азербайджанской ССР. В 1969 году Гейдар Алиев избран первым секретарем ЦК КП Азербайджана...

Но отвлечемся на время от этого пересказа биографии. В том числе и потому, что писать сегодня об Общенациональном лидере Азербайджана и легко, и трудно. Легко, потому что известны даты, факты из его биографии, и не надо копаться в архивах, доставая информацию по крупицам. И трудно, потому что, перечисляя эти самые известные и общедоступные факты, цитируя восторженные оценки, которые давали Гейдару Алиеву современники, всегда есть риск упустить нечто очень важное.

Мир спецслужб не терпит излишней огласки. Но еще в годы своей работы в КГБ СССР Гейдар Алиев проведет блестящую - иначе не скажешь! - операцию, сумев завладеть чертежами полупогружной буровой установки. Эти технологии имеют ключевое значение для развития добычи нефти и газа на море. Азербайджан справедливо считал себя одним из пионеров этих технологий. Здесь еще в начале ХХ века засыпали Биби-Эйбатскую бухту, чтобы добывать там нефть, а в 1949 году началось строительство легендарных Нефтяных Камней - не просто морского нефтепромысла, а целого уникального города на сваях. Но точно так же известно и другое: к тому моменту, когда Гейдар Алиев, еще не известный широкой публике офицер спецслужб, вел тонкую и рискованную игру, развитие нефтяной индустрии Азербайджана, в том числе и морской, уже не было "приоритетом" для СССР. Но Гейдар Алиев был уверен: у азербайджанской нефти есть будущее. И не просто был уверен, а уже тогда закладывал фундамент этого будущего.

Уже потом, после краха СССР, многие эксперты придут к выводу: именно в семидесятые годы, под руководством Гейдара Алиева, в тогда еще советском Азербайджане был заложен фундамент нынешней независимости нашей страны. Новое развитие получила нефтегазовая сфера. У "нефтегазфлота" появляются новые технические суда - плавучие краны, корабли для сейсморазведки, многие другие "технические единицы". Вводились самые современные на тот момент предприятия нефтепереработки и нефтехимии. В Баку начинает работать завод бытовых кондиционеров. А в одном из пригородов строится завод глубоководных оснований - на основе тех самых технологий, добытых при помощи технической разведки. Москва первоначально собирается строить его в Астрахани, но Гейдару Алиеву удается "переиграть" ситуацию...

В 1978 году принимается новая Конституция Азербайджанской ССР, где азербайджанский язык объявлен государственным - неслыханное дело в масштабах СССР! В Азербайджане -- невиданный взлет творческой активности писателей, поэтов, художников, композиторов...И при этом - удивительное дело! - нет огромного списка "оставшихся на полках" книг и фильмов. В Азербайджане снимаются невообразимо смелые по советским меркам фильмы, такие, как "Последний перевал". Еще действует СССР, еще ничего не указывает на новую реабилитацию жертв сталинских репрессий, но в Азербайджане уже перезахоронены останки Гусейна Джавида, арестованного в конце тридцатых годов и погибшего в одном из лагерей в окрестностях Тайшета.

Но затем в судьбе Гейдара Алиева -- новый поворот. В ноябре 1982 года умирает Леонид Ильич Брежнев. И вскоре по инициативе нового генсека ЦК КПСС, Юрия Владимировича Андропова Гейдар Алиев назначен союзным вице-премьером.

На этой должности будущий Общенациональный лидер проработал пять лет - пока не был отправлен в отставку Михаилом Горбачевым "по состоянию здоровья". Сегодня уже понятно: дело было вовсе не в "состоянии здоровья". Во-первых, Михаил Сергеевич, верно оценив потенциал личности Гейдара Алиева, просто и банально устранял конкурента. Во-вторых, "выбивал" сильные фигуры из числа представителей национальных республик. А в случае с Гейдаром Алиевым была и еще одна "ниточка": в 1988 году начнутся митинги в Карабахе и Армении под лозунгами "миацума" и одновременно - "этнические чистки" азербайджанцев сначала в Армении, а затем и в Карабахе...

Уже потом президент Азербайджана Ильхам Алиев уверенно заявит, что если бы в первые годы независимости Гейдар Алиев находился у власти, то Азербайджан не столкнулась бы с нагорно-карабахской проблемой. "Он никогда бы не позволил, чтобы там подняли голову сепаратисты. Никогда бы не позволил, чтобы против нашего народа было совершено это кровавое преступление. События, произошедшие в первые годы независимости, обошлись нам очень дорого", - цитировали его информагентства.

Но, к сожалению, в тот период у Азербайджана не оказалось лидера, который мог бы достойно и профессионально ответить на исторические вызовы. У руля побывали и бюрократы, панически боявшиеся ослушаться Москвы и действовать в интересах своей страны и своего народа, и любители произносить громовые речи на митингах, но не имевшие даже малейшего представления о социальном и государственном управлении. А тогда, на рубеже восьмидесятых-девяностых, эта нерешительность и некомпетентность имела уже другую, трагическую цену.

Потом эксперты будут теряться в догадках, когда началось феноменальное политическое возрождение Гейдара Алиева. Будут отсчитывать его с создания партии "Йени Азербайджан", с избрания Гейдара Алиева председателем верховного совета Нахчыванской Автономной республики...Наиболее смелые и проницательные вспоминают его пресс-конференцию в постпредстве Азербайджана в Москве 22 января 1990 года, сразу же после Черного Января в Баку, где Гейдар Алиев назвал происходящее карательной акцией и возложил ответственность за нее на союзное руководство.

Только вот сегодня понятно и другое. Гейдар Алиев уходил с определенных постов, но не из политики. Он был слишком значимой фигурой, и не только в масштабах Азербайджана. Кампания "черного пиара", развязанная при Горбачеве, отставка, "политическая пауза" - всего этого оказалось недостаточным для того, чтобы убрать из политики фигуру такого масштаба. И неудивительно, что летом 1993 года, во время своего триумфального возвращения в Баку, Гейдар Алиев получил беспрецедентный мандат народного доверия.

Гейдар Алиев в июне 1993 года возглавил Азербайджан в условиях, которые точнее всего было бы назвать катастрофическими: реальная угроза гражданской войны, продолжающаяся вооруженная агрессия Армении, гуманитарная катастрофа и реальная угроза, что Азербайджан, получив новый шанс на независимость, просто исчезнет с карты.

Гейдар Алиев лучше других понимал: политика -- это искусство возможного. Но вот планку этого самого "возможного" ставил и для себя, и для страны очень высоко. И добивался таких результатов, в которые тогда просто невозможно было поверить. Исчезает угроза гражданской войны, с политической авансцены уходит "вооруженная оппозиция". В армии вводится единоначалие, место добровольческих батальонов занимают регулярные подразделения. Освобожден Горадиз, на фронте достигнуто прекращение огня. Еще в 1993 году по поводу Азербайджана в политических кругах ходила циничная шутка: "Если вам не нравится власть в Азербайджане - подождите пару часов, и она переменится", но в сентябре 1994 года ведущие нефтяные компании мира подписывают Контракт века на разработку месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли", и это - впечатляющий международный мандат доверия Азербайджану. Единственным платежным средством становится национальная валюта - манат. Принимается новая конституция. Отменяется цензура. Делается все то, что входит в это короткое и привычное сегодня выражение - государственное строительство.

Можно ли дать оценку историческим личностям "по горячим следам"? Наверное, да, и наверное, нет. Поговорку "большое видится на расстоянии" тоже придумали не зря, и порой по-настоящему оценить масштаб и роль исторических и государственных деятелей удается только с прошествием времени.

Исторический масштаб личности Общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане оценили, подберем эпитет, своевременно, что и обеспечило, назовем вещи своими именами, выживание Азербайджана как государства. Но именно сегодня, по прошествии времени, становится понятен масштаб и эффект многих его решений, действительно нацеленных в будущее. Это та история, которой мы имеем полное право гордиться. И то наследие, которое не теряет и еще долго не потеряет своей актуальности.