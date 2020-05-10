Мехрибан Алиева: Для нашего народа Гейдар Алиев был великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с 97-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.



Как передает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится:



"Сегодня 97-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева. Для мировых политиков он был мудрым и дальновидным политическим и государственным деятелем, для нашего народа - великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана, для родных и близких - заботливым, добрым, искренним, любимым Человеком - другом, отцом и дедушкой. Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, однако, память о нем всегда будет жить в наших сердцах"