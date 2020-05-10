Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения
10 мая в день рождения спасителя нашего народа Гейдара Алиева Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.
Затем глава государства и его супруга почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.
Президент и Первая леди также возложили цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.
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