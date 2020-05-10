https://news.day.az/politics/1233652.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
10 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево на территории бывшего йодо-бромного завода в Сураханском районе Баку в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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