“Azersun Holding” провел ряд мероприятий, посвященных памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева

"Azersun Holding", проявляющий глубокое уважение к духовно-нравственным ценностям, истории и выдающимся личностям нашего народа, провел ряд мероприятий, посвященных 97-ой годовщине основателя современного Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках памятных мероприятий от имени Группы компаний к могиле Общенационального лидера был возложен венок. Также была почтена память выдающегося академика Зарифы Алиевой и государственного деятеля Азиза Алиева.

Серия мероприятий, осуществляемых "Azersun Holding", также включила в себя и реализацию социального проекта. Группа компаний, вносящая важный вклад в решение вопроса по улучшению социального благосостояния людей и ликвидации безработицы в различных областях нашей страны в соответствии с Государственной программой "О социально-экономическом развитии регионов", раздала ветеранам и сотням малоимущих семей продовольственные паи в рамках мероприятий, посвященных 97-ой годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.