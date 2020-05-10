Великий Гейдар Алиев оставил после себя великое наследие

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл огромную роль в моей писательской судьбе, как и в судьбах многих выдающихся деятелей культуры и науки. Об этом сказал Trend народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде, передает Day.Az.

"Окончив Литературный институт в Москве я, молодой писатель, издал одну из своих первых книг, и надо сказать, произведение чудом прошло через весьма жесткую в те годы советскую цензуру, но в результате - вышла в свет книга, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Я, как обычно происходит с молодыми писателями, ухитрился поместить в одну книгу все свои мысли, суждения, что чувствовал, ощущал, хотел высказать. В результате после выхода книги соответствующие органы обнаружили в ней массу крамолы, о чем не рекомендовалось говорить и писать. Тем более - молодым писателям. Длительное время я пребывал в статусе "персона нон грата", перестали печатать мои книги, меня окрестили диссидентом, пока, благодаря инициативе покойного Имрана Гасымова, который в те годы возглавлял Союз писателей, на мое произведение не обратил внимание Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев. И он пресек всякое несправедливое отношение ответственных чиновников к моему произведению и ко мне лично. Имран Гасымов передал мне слова Гейдара Алиева: "Да, у нас имеются отдельные негативные явления в республике, отраженные в книге, но мы с ними успешно справляемся". После этих слов Гейдара Алиева отношение чиновников, которые буквально выживали меня из Баку, резко поменялось: те, кто осуждал и бранил меня, называя диссидентом, стали звонить и просить книгу с автографом, ту, которая уже к тому времени стала бестселлером", - вспоминает народный писатель.

По словам Расулзаде, после этого эпизода его стали включать в поездки с Гейдаром Алиевым по районам республики.

"Будучи первым секретарем ЦК, Гейдар Алиев периодически ездил в районы Азербайджана, узнавал о состоянии дел на местах, общался с тружениками сельского хозяйства, и в поездки, как правило, брал творческих людей - писателей, композиторов, художников. И вот как-то мы прибыли в знаменитый совхоз Никитина в селе Ивановка Исмаилинского района. Гейдар Алиев встретился с тружениками, поговорил с ними, подробно расспросил о проблемах, тут же дал соответствующие указания своим сотрудникам. Потом за столом начался разговор с председателем совхоза Никитиным. Вдруг Гейдар Алиев, обратившись к Никитину, пошутил: "Ну, вот, я привез к тебе молодого писателя, он напишет о тебе роман, художник напишет твой портрет, а композитор - кантату в твою честь... Что ты еще от меня хочешь?". Никитин на мгновение замешкался, не зная как принять слова Первого секретаря ЦК, но тут Гейдар Алиев весело рассмеялся, шутка была к месту, потому что у председателя совхоза было много просьб к Гейдару Алиеву", - вспоминает писатель.

Натиг Расулзаде рассказал, что потом, во время поездок, неоднократно общаясь с великим Гейдаром Алиевым, он прочувствовал огромный масштаб этой личности.

"Он досконально и детально изучал все области жизни, науку, искусство, литературу, сельское хозяйство, промышленность - абсолютно все, и со всеми специалистами в разных сферах говорил языком профессионала. Было видно, все, что он изучает, все, что делает, все к чему стремится, посвящено одной главной цели: принести как можно больше пользы родному Азербайджану. Свою Родину он любил беззаветно и был предан своему народу. Когда он официально отменил в Азербайджане цензуру, мы, все творческие люди вздохнули свободно. Но цензуру Гейдар Алиев в нашей республике фактически упразднил задолго до официальной отмены - он отменил ее, уничтожающую талантливое творчество выдающихся деятелей искусства, еще в самый разгар господства советской идеологии. Он отменил ее, постоянно отстаивая труды наших писателей, режиссеров, сценаристов, художников, композиторов под недремлющим оком Кремля, за которым было последнее слово, и это слово во многих случаях не было позитивным. Гейдар Алиев защищал творческих работников, не сомневаясь, что они в дальнейшем принесут огромную пользу республике. Многие известные деятели культуры, искусства и науки - поэты, писатели, ученые, композиторы, художники, именно благодаря усилиям Гейдара Алиева, удостаивались самых высоких наград огромной страны - Советского союза, и представляли Азербайджан во всем мире. Неоценима роль великого Гейдара Алиева в том, что нашу республику узнали во всем мире, как страну, где живет самобытный, талантливый народ с глубокими корнями мультикультурализма, древней культуры. И эту роль, эту жизненную линию Общенационального лидера успешно и энергично продолжает наш Президент Ильхам Алиев, добившись грандиозных достижений во всех сферах жизни страны, и первоочередная задача для него, какой было и для великого Гейдара Алиева, - постоянная забота о народе, негасимое стремление как можно выше поднять уровень жизни в Азербайджане. Поистине великий Гейдар Алиев оставил после себя великое наследие", - сказал Натиг Расулзаде.