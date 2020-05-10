Виртуальный концерт, посвященный 97-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, будет транслироваться на телеканалах

Фонд Гейдара Алиева организовал виртуальную концертную программу по случаю 97-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с введением специального карантинного режима из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в стране, проект в Центре Гейдара Алиева был проведен без зрителей в зале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, проект отличался интересными решениями с точки зрения дизайна и технической стороны. Так, выступления членов Государственного симфонического оркестра Азербайджана имени У.Гаджибейли, Азербайджанского государственного хора Капеллы были записаны отдельно и синхронизированы с сольными выступлениями в актовом зале Центра Гейдара Алиева. В концерте участвуют народные артисты Азербайджана Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Самир Джафаров, Алим Гасымов, Анвар Садыхов, заслуженные артисты Севда Алекперзаде, Фаргана Гасымова, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, знаменитый оперный певец Азер Заде, скрипачка Джейла Сейидова и другие.

Также присоединился к концертной программе ряд азербайджанских артистов, живущих за границей, - народные артисты Алихан Самедов, Эльчин Азизов и Динара Алиева, а также пианист Этибар Асадли.

На концерте под дирижерством заслуженного артиста Фуада Ибрагимова прозвучат произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Концерт будет транслироваться сегодня в 21:30 на азербайджанском телевидении Ictimai TV и Real TV.