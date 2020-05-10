Отношения Москвы и Баку строятся на прочной взаимовыгодной основе

Политика, проводимая официальным Баку, демонстрирует особый характер отношений между Азербайджаном и Россией.

Об этом сказал Trend кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин, передает Day.Az.

Эксперт уверен, что политика, проводимая официальным Баку в последние годы, демонстрирует особый характер отношений между Азербайджаном и Россией: "Не зря, все чаще мы слышим мнения о том, что Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе. И здесь успешно развиваются как экономические, так и политические связи между странами. В связи с этим необходима большая интеграция, создание общих интеграционных проектов".

Говоря о внешней политике Армении, политолог с сожалением отметил, что нынешнее армянское руководство способствует уменьшению фактора общего исторического наследия с Россией: "Нельзя забывать, что Никол Пашинян и его политический партийный альянс "Елк" выступали за выход Армении из ЕАЭС. На мой взгляд, Армении нужна новая "бархатная" революция, способная привести к власти здравые политические силы".

В свою очередь, глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, российский политолог Андрей Иванов заявил, что в Москве давно не питают иллюзий на счет того, что Армения будет надежным союзником России: "Все прекрасно знают, что Армения вообще не может быть, чьим-либо союзником. Просто потому, что в основе национальной идеи лежит достаточно абстрактная идея национальной исключительности. И в то же время все прекрасно понимают, что никаких шагов навстречу Ереван не сделает ни по одному вопросу. В этой ситуации Россия заинтересована только в сохранении статуса-кво. То есть, нет войны на Южном Кавказе, и хорошо. Главное, чтобы не было обострения".

Политолог отметил, что азербайджанская сторона постоянно прикладывает усилия для того, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, выдвигает различные инициативы, но армянская сторона в принципе глуха к диалогу: "На мой взгляд, ситуация в ближайшее время не может разрешиться нынешними методами. Но мы видим, что мир может стремительно поменяться, и вот тогда появятся новые возможности. Какими они будут, сейчас сказать сложно. Но что действительно останется, так это добрые отношения России и Азербайджана. Они улучшаются каждый год, и причина этого в том, что взаимодействие Москвы и Баку строится на прочной взаимовыгодной основе".