Изданы книги об азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове

Real TV подготовил репортаж о книгах об азербайджанском разведчике по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В репортаже представлена подробная информация о книгах и жизни, профессионализме и героизме азербайджанского разведчика Мамедгусейна Асадова, передает Day.Az.

Отмечено, что авторами книги являются депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев и заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев.

Представляем вашему вниманию репортаж: