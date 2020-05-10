https://news.day.az/politics/1233666.html Изданы книги об азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове - Репортаж Real TV - ВИДЕО
Изданы книги об азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове - Репортаж Real TV - ВИДЕО
Real TV подготовил репортаж о книгах об азербайджанском разведчике по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В репортаже представлена подробная информация о книгах и жизни, профессионализме и героизме азербайджанского разведчика Мамедгусейна Асадова, передает Day.Az.
Отмечено, что авторами книги являются депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев и заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев.
Представляем вашему вниманию репортаж:
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