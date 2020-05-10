В Санкт-Петербурге почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева

В Санкт-Петербурге почтили память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 10 мая генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов и сотрудники консульства в связи с 97-ой годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева собрались на Гороховой улице, дом 6 - у памятной доски, установленной в честь выдающегося политического и государственного деятеля. В этом доме располагалась высшая школа МГБ СССР, где в 1949-1950 годах учился Гейдар Алиев.

В день 97-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа собравшиеся возложили цветы к барельефу Гейдара Алиева.