Армянских врачей заподозрили в незаконной торговле органами больных коронавирусом

Представители неправительственных организаций в Армении выдвинули опасения, в связи с возможной торговлей органами в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ6, об этом на совместной пресс-конференции накануне рассказала руководитель и основатель общественной организации "Парацельсус" Нуне Нерсисян.

Она, в частности, отметила, что вызывает множество вопросов то обстоятельство, что тела инфицированных коронавирусом граждан передают родственникам в закрытых гробах.

"У нас давно, даже на уровне правительства, говорят об угрозе торговли органами. Поэтому это у меня и вызывает опасения. Смотрите: СПИД и туберкулез тоже являются заразными заболеваниями, но почему тогда умершим от этих болезней проводят вскрытие, их тела передают родственникам в открытых гробах, в то время как заразившихся коронавирусом только в закрытых? То есть, тут есть какая-то тайна, которую наша власть или власти других стран от нас скрывают", - пояснила Нерсисян, добавив, что торговля органами существует во многих странах.

В свою очередь, эпидемиолог Аршак Папоян отметил, что перед принятием подобных решений власти обязательно должны проконсультироваться с экспертами и учеными. Напомним, что парламент Армении накануне принял поправки к закону "О медицинском обслуживании населения".

Законодательная инициатива предусматривает запрет на вскрытие тел больных, умерших от заражения коронавирусом.

Тем не менее, незаконная продажа органов всегда процветала в Армении. Эта страна занимала одну из первых мест в СНГ в этой области.

Порой люди сознательно идут на продажу своих органов, чтобы выжить в этой экономически бедной стране. Так, пару лет назад правоохранители установили, что 32-летний житель оккупированного Нагорного Карабаха продал свою почку за $20 тысяч при помощи некоего Левона. Позже ему вновь была предложена такая же сделка. Ему сообщили, что есть покупатель почки, который готов заплатить за нее от $15 до $20 тысяч, а также взять на себя расходы по доставке молодого человека за рубеж и операции в одном из медцентров. Дело до сих пор до конца не раскрыто, хотя были установлены все участники этой криминальной сделки.

Еще один случай произошел несколько лет назад с молодой парой из Аштарака. Житель города Аштарак Карапет Карапетян тогда созвал пресс-сконфернцию и заявил, что в стране действует мафия по продаже человеческих органов. Врачи в больнице Маркаряна преднамеренно зашили мочеиспускательный канал его жены, затем долгое время прикидывались, мол они не знают об этом.

В таком состоянии функциональные свойства мочеиспускательного канала нарушились, и врачи посоветовали удалить почку, которая хотя здорова, но из-за повреждения мочеиспускательного канала ни на что негодна. До удаления почки семья Карапетянов потребовала предоставить им орган, в связи с чем с больницей была письменная договоренность. Однако после операции больница отказалась предоставить почку, ссылаясь на проведение "экспертизы", что и стало поводом для обвинений.