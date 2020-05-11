Внимание и забота Президента Ильхама Алиева в это сложное время особенно ценны для нас

Я благодарна Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то внимание, которое они уделяют искусству и культуре. Это действительно очень важно.

Об этом в беседе с Day.Az сообщила заслуженная артистка Азербайджана, прима Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Инара Бабаева.

Напомним, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева группе деятелей искусства были предоставлены премии Президента Азербайджана в связи со сценической деятельностью. В их число вошла и наша собеседница.

Комментируя это, Инара Бабаева призналась, что ее переполняет чувство гордости.

"В первую очередь, хочу поблагодарить Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву. Хочу сказать огромное спасибо за то внимание, которое государство страны уделяет искусству и культуре. Их забота о нас, жителях страны, бесценна. Повышение пенсий и зарплат, озеленение городов, создание невероятной инфраструктуры и многое другое вызывают восхищение. Азербайджан сегодня находится на подъеме во всех областях своего развития. Даже когда весь мир сражается с пандемией, нам удается достойно встретить этот бой. И присуждение премий в это непростое время - тому очередное свидетельство. Пользуясь случаем, поздравляю своих друзей и коллег, удостоенных той же премии, что и я", - сказала заслуженная артистка.

Солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Азербайджана, лауреат национальной премии "Хумай", обладательница премии "Содружество дебютов" Афаг Аббасова также отметила, что очень благодарна Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что в это сложное время он не забывает о деятелях культуры.

"Я очень рада этой премии, потому что в такое непростое время это демонстрирует высокую оценку нашей деятельности со стороны главы государства. Когда все страны мира переживают сложные времена, испытывают как моральные, так и материальные сложности, внимание к деятелям культуры очень ценно. Высокая оценка, которая дана моей деятельности со стороны Президента Азербайджана, также для меня большая ответственность. Буду еще больше работать, чтобы оправдать это доверие. Это честь для меня. Видя подобное отношение к сфере культуры со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, верю, что нас впереди ждут еще большие успехи", - сказала заслуженная артистка.

В свою очередь, актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, народная артистка Азербайджана Аян Миркасимова также выразила благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу о людях искусства.

"Я благодарна нашему государству за заботу и пристальное внимание к людям искусства. Эта премия для меня, в первую очередь, означает ответственность за дальнейшую работу. Это знак признания, что очень важно для творческих людей. Мы всегда нуждаемся в том, чтобы было внимание к нам. И очень приятно, когда это внимание поступает не только от зрителей, но и от государства. В такие моменты ответственность возрастает, а также возникает вдохновение работать больше, лучше, появляется стимул к дальнейшему росту", - сказала она.

Аян Миркасимова также напомнила, что в прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил Русскому драматическому театру статус академического. "Я очень благодарна за это. Ведь работать в театре, который носит такой высокий статус, - большая честь для меня", - добавила известная актриса.

Наша собеседница также отметила, что в дни карантина продолжает свою деятельность, преподает онлайн своим студентам из Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, а также готовится продолжить театральную деятельность после отмены карантинного режима.