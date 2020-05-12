Окончание пандемии привлечет в Азербайджан большую волну туристов из России

Российско-азербайджанские отношения - это константа. Они продолжаются и развиваются вне зависимости от негативных процессов, происходящих в мире. Достаточно сказать, что и в период сегодняшней пандемии Азербайджан и Россия не прерывают тесных связей и торгового обмена.

В своем недавнем интервью ТАСС Президент Ильхам Алиев высоко оценил бесперебойное транспортное сообщение между странами, взаимодействие в нефтегазовой, электроэнергетической, туристической, гуманитарной сферах. "Мы находимся в постоянном контакте и работаем как близкие друзья и партнеры", - подчеркнул он.

Как отметила в комментарии Day.Az российский эксперт, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова, ни для кого не секрет, что Азербайджан и Россия находятся в прекрасных и постоянно развивающихся отношениях. Простой пример - несмотря на пандемию, из-за которой сократился товарооборот между нашими странами, в Москве и регионах нет дефицита азербайджанских товаров. Те же знаменитые бакинские помидоры есть во всех крупных супермаркетах страны, как и раньше, сказала Гревцова.

"Как говорил в интервью Президент Азербайджана Ильхам Алиев, действует бесперебойное транспортное сообщение и не прекращаются грузоперевозки. К сожалению, в сложившейся ситуации нет авиасообщения, остановлены турпотоки. Но как только пандемия завершится, ничто не будет мешать восстановить туристические направления и туробмен. Азербайджан с туристической точки зрения очень привлекателен для россиян. Не надо оформлять визу, есть море и все условия для отдыха за невысокую цену. Я сама с удовольствием приеду в Азербайджан, как только восстановится авиасообщение. Думаю, не я одна жду такой возможности", - призналась наша собеседница.

Говоря о затронутой в интервью ТАСС теме совместного использования коридора Север-Юг и Север-Запад, Дарья Гревцова отметила, что такие проекты значительно сокращают издержки в транспортно-логистической сфере, экономят время и бюджет и делают партнерство между нашими странами экономически выгодным. Выгоду несет и взаимодействие в сфере электроэнергетики. Российский эксперт напомнила, что во время блэкаута в Баку и ряде районов Азербайджана два года назад Россия помогла восстановить бесперебойную работу электросетей страны. Так же значимо для обеих сторон сотрудничество в нефтегазовой отрасли, когда мы можем успешно использовать потенциал друг друга.

"Важно, что Президент Ильхам Алиев оценивает контакты в гуманитарной сфере как образец сотрудничества между соседями. В этом плане Азербайджан является уникальной страной. Школы с русским сектором не только не закрываются, но их даже становится больше. Потому что мудрое руководство страны понимает, как важно для будущих поколений понимать друг друга. Кроме того, знание азербайджанской молодежью помимо своего родного иностранных языков значительно расширяет кругозор. Открытие в Азербайджане филиалов ведущих вузов РФ - один из показателей успешных гуманитарных связей. А в России недавно был открыт - в числе первых - после реконструкции павильон Азербайджана на ВДНХ", - сказала Гревцова.

Российский эксперт также подчеркнула, что президенты двух стран находятся в постоянном контакте и работают как друзья и партнеры.

Лейла Таривердиева