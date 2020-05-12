Народный артист Фахраддин Керимов: Сегодняшние успехи Азербайджана были бы невозможны, если бы не продуманная политика и усилия руководства страны

Мне бы хотелось выразить сердечную благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за их внимание и заботу о людях, работающих в сфере культуры и искусства.

Об этом сказал Day.Az народный артист Азербайджана, известный дирижер Фахраддин Керимов.

Отметим, что по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, некоторым деятелям культуры, в число которых вошел и Фахраддин Керимов, за заслуги в развитии азербайджанской культуры была предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана.

"Успехи Азербайджана во всех сферах налицо. Считаю, что это было бы невозможно без эффективной и продуманной политики нашего руководства в лице Президента Азербайджана и Первого вице-президента. Если говорить о деятелях культуры, то руководство страны всегда чутко относится к нам. Государство поддерживает творческие союзы, театры и другие очаги культуры, деятелей искусства и молодежь. Мероприятия и фестивали, которые проводятся при содействии Фонда Гейдара Алиева, всегда проходят на высоком уровне. Благодаря деятельности руководства страны, о богатой культуре Азербайджана знает весь мир. И это справедливо, потому что наша страна сильна своим искусством. Концерты за рубежом, дни нашей культуры были впечатляющими и всегда получали высокую оценку публики", - сказал народный артист.

Говоря о предоставленной ему персональной пенсии Президента Азербайджана, Фахраддин Керимов отметил, что внимание руководства мотивирует к еще большей отдаче и ответственности в любимой работе.

"Мы, деятели культуры, с еще большим желанием, рвением будем продолжать свою творческую деятельность. Будем прославлять нашу культуру. Как только завершится карантинный режим, мы вернемся к любимой работе", - заключил он.