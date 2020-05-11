Фашистская сущность армянских властей в эфире украинского блогера

Популярный блоггер из Украины, известный под псевдонимом ukr2606, поделился для десятков тысяч подписчиков своего канала на Youtube выпуском, посвященным нагорно-карабахскому урегулированию. В этом выпуске блогер процитировал заявление депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиль Микаиловой.

Day.Az со ссылкой Trend представляет полный текст данного заявления Севиль Микаиловой:

В период, когда во всем мире бушует пандемия, регулярные провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном, по сути, вновь демонстрируют деструктивную позицию страны-агрессора в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

По ее словам, на фоне глобальной пандемии в стране, правительство Армении продолжает агрессивные действия в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе, вновь грубо нарушает нормы международного права в такой тяжелой для всех ситуации.

"Фальшивые и незаконные, так называемые "президентские и парламентские выборы", проведенные несколько дней назад пресловутым сепаратистским режимом, являются составной частью неудачной тактики нынешнего режима Армении. Тот факт, что мировое сообщество, в частности Евросоюз, Европарламент, Организация исламского сотрудничества и другие влиятельные международные организации решительно осудили и не признали эти т.н. "выборы", является исчерпывающим ответом на незаконные действия самопровозглашенной "республики", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат сообщила, что армянское государство, вместе со своей разлагающейся властью, уже стало объектом осуждения со стороны всего международного сообщества, и, как страна-агрессор, попирающая верховенство международного права, никогда не получало и не получит поддержки.

"Азербайджанское государство, веря в справедливость международного права, продолжает свое правое дело и со всех высоких трибун разоблачает агрессивную политику и деяния страны-оккупанта, ставящие под угрозу и региональную безопасность, и все человечество. Руководство Азербайджана регулярно озвучивает заявления о том, что поддерживает поэтапное мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, основным принципом которого считает незамедлительный и беспрекословный вывод армянских оккупационных сил с территорий Азербайджана. Таким образом, правительство Армении должно либо признать международное право, либо должно быть принуждено к этому в рамках норм международного права", - сказала Севиль Микаилова.