Госдепартамент: США не признают независимость Нагорного Карабаха - ЗАЯВЛЕНИЕ
Позиция США по нагорно-карабахскому конфликту не изменилась.
Об этом сказали в Государственном департаменте США отвечая на запрос Trend о принятии Сенатом штата Миннесота резолюции по "признанию" вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, передает Day.Az.
"Политика США не изменилась. Соединенные Штаты не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Являясь страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены оказанию сторонам помощи в достижении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, основанного на принципах Хельсинкского заключительного акта - неприменение или угроза применения силы, территориальная целостность, равные права и самоопределение народов. США по-прежнему полностью вовлечены в усилия Минской группы по достижению этой цели", - сказали в Госдепе.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.
Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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