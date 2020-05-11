Фашистский отпрыск Пашинян отдаст все

Фашистская родословная действующего премьер-министра Армении стала сенсацией в международных кругах.

Опубликованные рядом СМИ документы неопровержимо подтверждают тот факт, что дед Никола Пашиняна состоял на службе в германском Вермахте и сотрудничал с нацистами. Это наглядный пример преемственности служения армянских националистов идеям фашизма и расизма, как в исторической ретроспективе, так и в современных реалиях. За оккупацию Карабаха и геноцид в Ходжалы тоже ответственен армянский фашизм. Как и за срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта и дестабилизацию региона.

В этом ракурсе совершенно неслучайным представляется и выбор спецслужбами определенных стран внука Пашиняна-старшего для исполнения миссии по развалу России. Если деды успешно разваливали СССР, значит внуки с неменьшим успехом способны этот процесс завершить фрагментацией России и всего постсовестского пространства.

Не стоит исключать в этой связи, что под Пашиняна-младшего, прошедшего школу Сороса, внешними силами изначально закладывалась определенная программа: от создания политической партии "Мой шаг", декларировавшей отторжение Армении от России и фрагментацию Евразийского процесса, до свершения "Бархатной революции", конечной целью которой является создание фашистствующего государства у границ России.

Политическое армянство, одержимое захватом территорий соседних государств - Азербайджана, Турции, Грузии, России, разъедает политический ладшафт региона, что отвечает интересам внерегиональных сил.

"Армянская пятая колонна", внедренная в общественно-политические системы многих стран мира, способствует продвижению армянских интересов. Наиболее опасный сценарий армянского влияния развивается в России.

Частично Пашинян свою миссию выполнил. Сформированное им прозападное правительство открыто обозначило антироссийский курс, который поддерживается и армянским обществом, за малым исключением.

Более того, Армения окончательно оформилась в статусе государства, присягнувшего на верность идеям фашистов и террористов, возведенных в этой стране в ранг "национальных героев".

Идеология армянского государства базируется на учении "Цехакрон" как армянской разновидности фашизма. Основоположнику этого нацистского учения, колаборационисту, фашистскому преступнику Гарегину Нжде в современной Армении установлен памятник.

Армянские адепты, как в Армении, так и по всему миру, ведут пропагандистсткую работу по героизации Нжде и популяризации Нждеизма.

Никол Пашинян лично ответственен за поддержание учения Нжде, достаточно вспомнить его отчаянные попытки оправдать этот позорный идеологический выбор Армении на международных площадках, когда Президент Азербайджана в преддверие юбилея Победы поднял вопрос недопустимости фальсификации истории и героизации фашистских преступников. Как известно, Армения преуспела на обоих этих направлениях.

Памятник Нжде, как и следовало ожидать, не был демонтирован в Ереване и к 75-летию Победы. И на этот факт вновь обратил внимание Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем интервью заместителю гендиректора ТАСС Михаила Гусмана.

"Мы решительно осуждаем попытки переписывания истории, искажения правды о Великой Отечественной войне, попытки героизации фашизма и фашистских преступников", - сказал Президент Азербайджана, подчеркивая, что в обсуждении этой темы нельзя руководствоваться принципами политкорректности, "мы должны говорить правду".

Но правда как таковая является главным вызовом для политиков государства, построенного на исторической лжи и территориях соседних народов.

Поэтому президент Ильхам Алиев обозначил главный вывод, который напрашивается в этой ситуации: "Власть в Армении может меняться, но сущность режима остается прежней".

И совершенно справедливо, что Президент Азербайджана обозначил эти вопросы в интервью авторитетному российскому изданию. Поскольку ползучая экспансия армянского национализма начинает пробивать основу и российских идеологических ценностей. Армянские диаспоральные круги, используя свои связи и влияние в России, пытаются навязывать российскому обществу чуждые ему нравственные, ментальные, идеологические ориентиры. Об этом свидетельствует и факт установления памятной доски Нжде в российском городе Армавир. Это неприкрытый цинизм и проявление неуважения в адрес российского общества.

Интервью Президента Азербайджана получило высокий резонанс и поддержку на международном уровне, в том числе в России.

Армянская пропагандистская машина в ответ срочно слепила несколько антиазербайджанских фейков и запустила в сеть. С провокационными комментариями выступил и армянский МИД, пытаясь лицемерно апеллировать категориями "достоинства, истории и памяти". Но это нонсенс, когда страна-оккупант, применившая этнические чистки и осуществившая захват территорий другого государства, учит достоинству. Или это армянское измерение "достоинства"?

Цинично говорить о Памяти, когда в День памяти и Победы над фашизмом в Армении возлагают цветы к подножию памятника фашисту. А что касается истории, то и здесь армянский МИД, представляющий страну, создавшую беспрецедентное количество исторических фальшивок, передергивает факты.

Разоблачение Пашиняна оказалось весьма своеременным ответом армянскому МИД, которому придется взять паузу, чтобы утереться от позора.

А на пустой вопрос МИД Армении, когда будут восстановлены те или иные памятники, может быть только один ответ: тогда, когда Армения очистится от фашизма, и когда армянская оккупация азербайджанских территорий, еще одна позорная страница в их стории, уйдет в прошлое. Вот при этом условии и появится у Армении шанс на то, чтобы выкарабкаться из глубокого кризиса, на нормальную жизнь.

Алла Михайлова