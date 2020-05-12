Фашистские предки Пашиняна - один из мотивов их героизации в Армении

Служба деда Пашиняна в рядах фашистов является одним из мотивов распространения этой идеологии в Армении.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насирова.

Депутат напомнил, что в то время как страны и народы мира отмечали 75-ю годовщину победы над фашизмом, были опубликованы неопровержимые факты о том, что дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Николай Вартанович Пашинян служил у нацистов.

"Это событие, которое совпадает с 75-й годовщиной победы над фашизмом, вызывает много вопросов. Уже все знают, что бывший президент Армении Серж Саргсян установил шестиметровую статую фашистской марионетке Гарегину Нжде. Тот факт, что дед нынешнего премьер-министра служил фашистам, уже подтвержден фактами и документами.

После того, как стали известны все эти факты, стало легче понять мотивы героизации фашизма, пропаганды и поощрения фашистской идеологии сегодня в Армении", - сказал он.

Напомним, что в результате расследования, проведенного армянскими СМИ, выяснилось, что дед премьер-министра этой страны Никола Пашиняна служил в рядах СС в годы Великой Отечественной войны.