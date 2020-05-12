Асим Моллазаде: Служба деда Никола Пашиняна в рядах СС - доказательство того, что армяне являются сторонниками фашистского режима

Опубликованная информация о том, что дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна служил в рядах СС, еще раз доказывает, что еще в то время большинство армян были сторонниками фашистского режима и поддерживали его.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Асим Моллазаде.

По его словам, большинство совершенных фашистским режимом преступлений - были тяжкими преступлениями против человечества. Массовое убийство мирного населения на оккупированных территориях осуществлялось именно со стороны подразделений СС.

"Нужно учитывать, что именно эсэсовцы совершали самые жестокие преступления. Известные фашистские преступники - Гарегин Нжде и известный под прозвищем "Дро" Драстамат Канаян были армянами и служили в СС. Армяне воздвигли памятник преступнику Нжде. Это пример их отношения к СС и приверженности фашистской идеологии".

Моллазаде считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян противится сносу памятнику Нжде потому, что его дед также служил в СС.

Депутат отметил, что в этом году весь мир отмечает 75-летие победы над фашизмом. Однако только Армения и армяне, демонстрируя свою поддержку фашизму, возводят ему приспешникам символические памятники.

"Это доказывает и то, что фашистские преступления были повторены армянами в Азербайджане, было совершено множество преступлений против гражданского населения на наших оккупированных территориях. Международному сообществу необходимо еще раз напомнить о решениях Нюрнбергского военного трибунала в связи с преступлениями СС. Мы должны сказать фашизму "нет". Народ Азербайджана пожертвовал тысячами своих граждан в борьбе с фашизмом. Наши нефтяники также сыграли большую роль в победе над фашизмом. Я считаю, что в убийствах мирных жителей на оккупированных территориях явно прослеживается почерк карателей СС", - сказал он.

Напомним, что в результате расследования, проведенного армянскими СМИ, выяснилось, что дед премьер-министра этой страны Никола Пашиняна служил в рядах СС в годы Великой Отечественной войны.