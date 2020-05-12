Совет Европы о либерализации визового режима со странами «Восточного партнёрства» - ЗАЯВЛЕНИЕ
Совет Европы подчеркивает необходимость успешного выполнения существующего плана действий по либерализации визового режима, а также соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с тем, чтобы обеспечить мобильность в безопасной и хорошо управляемой обстановке,
Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт организации, передает Day.Az.
"Возможность начать новые диалоги о либерализации визового режима с остальными странами, гражданам которых требуются визы для поездки в ЕС, будет рассмотрена в надлежащее время, при условии удовлетворительного выполнения соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии",- говорится в документе Совета Европы.
Как отмечается, Совет Европы напоминает о взаимных выгодах и обязанностях, связанных с механизмом приостановления визового режима и отмечает, что большое количество необоснованных заявлений, поступающих от граждан некоторых стран программы "Восточного Партнерства" о предоставлении убежища в странах ЕС вызывает беспокойство.
Отметим, что "Восточное партнёрство" - это проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией.
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