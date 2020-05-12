Посол Франции: Ведущие французские компании стремятся работать в Азербайджане

Day.Az представляет эксклюзивное интервью Trend с послом Франции в Азербайджане Закари Гроссом.

Нынешний статус сотрудничества между Азербайджаном и Францией

Сотрудничество между Францией и Азербайджаном находится на высоком уровне по широкому спектру направлений, сказал Закари Гросс.

"Например, за последние несколько лет при поддержке Европейского союза (ЕС) французские эксперты, консультируя и делясь опытом, оказали поддержку проведению экономических и социальных реформ в Азербайджане, включая сферу обязательного медицинского страхования, пенсионную сферу, а также такие направления, как расширение прав и возможностей женщин в сфере занятости, социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья, разработка национальной стратегии по очистке воды. Французское агентство развития (AFD) предоставляет значительные финансовые пакеты и экспертную помощь для поддержки процесса модернизации железных дорог Азербайджана. Франция и Азербайджан также сотрудничают в космической сфере", - сказал он.

Как отметил дипломат, такие французские компании, как Alstom, Thales, Schneider-Electric, Suez, Technip, Total, Lafarge-Holcim, имеют сильные позиции в Азербайджане.

"Азербайджано-французская торгово-промышленная палата (CCIAF) успешно объединяет деловые круги и политиков посредством регулярного диалога. Но мы должны делать больше. Ведущие французские компании стремятся работать в Азербайджане. Нет сомнений в том, что они могут способствовать дальнейшему устойчивому развитию, внедряя лучшие стандарты в областях очистки воды и воздуха, утилизации твердых отходов, качественного строительства, получения экологически чистой энергии, устойчивого развития городов и транспорта. По линии AFD Франция также готова предоставить для реализации проектов в этих направлениях средства и экспертные знания", - сказал Гросс.

По его словам, нынешний нефтяной кризис показывает, насколько важно для Азербайджана диверсифицировать свою экономику, обучать молодежь и подготавливать экспертов, реформировать свой банковский сектор и развивать малые и средние предприятия.

"Франция может стать партнером страны в деятельности по всем этим направлениям, уделяя большое внимание инновациям и устойчивому развитию, так как кризис, связанный с Covid-19, показывает, что развитие должно быть устойчивым и всеобъемлющим", - добавил Гросс.

Как пандемия влияет на двусторонние отношения?

Дипломат подчеркнул, что посольство Франции в Баку продолжало свою работу на протяжении всего кризиса, как и посольство Азербайджана в Париже.

"Пандемия COVID-19 демонстрирует, что мир нуждается в большем международном сотрудничестве. Нам нужны сильные ООН, ВОЗ, нам нужен основанный на правилах международный порядок. Обе наши страны могут способствовать этому. В ближайшие дни и недели у меня будут встречи с членами Милли Меджлиса (парламент), в том числе с главой комитета по иностранным делам, главой парламентской группы дружбы Азербайджан-Франция и руководителями комитетов по отношениям с ЕС и НАТО", - сказал он.

Как отметил Гросс, очевидно, что после кадровых изменений в Администрации Президента, формирования нового правительства и парламентских выборов, Азербайджан вступает в новую фазу своего политического развития.

"Это важный момент для определения новых ориентиров и запуска новых инициатив. И Франция стремится участвовать в этом процессе реформ и преобразований в Азербайджане и регионе. Это относится не только к Франции, но и к Европейскому союзу, который на сегодня является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, крупнейшим экономическим блоком в мире и основным субъектом, обеспечивающим безопасность и стабильность в регионе и во всем мире. Одна из важных целей, которой, как я надеюсь, мы скоро достигнем, это доработка соглашения о партнерстве между Азербайджаном и ЕС. В период после пандемии мы будем нуждаться в более широких партнерских отношениях между Азербайджаном и ЕС, поэтому данное соглашение очень актуально", - сказал он.

Сотрудничество в сфере энергетики

Дипломат отметил, что, согласно ожиданиям, в 2021 году произойдет восстановление экономики: "Энергетика, безусловно, останется стратегическим активом роста. И я уверен, что у Азербайджана блестящее будущее, в том числе в качестве ключевого энергетического партнера Европы".

По его словам, у Азербайджана также имеется большой потенциал в сфере производства ветровой и солнечной энергии: "Для этого нужны стратегия развития возобновляемых источников энергии, соответствующее законодательство, инвестиции, в том числе в электросети, и международные партнеры, имеющие большой опыт в этой сфере, которые могут поставлять технологии".

Гросс добавил, что французские компании, такие как Total-Eren и Lucia-Quadran, проявили интерес к инвестированию: "Считаю, что Total готова вложить огромные средства в будущее Азербайджана. Вопрос в том, хочет ли SOCAR расширить существующее партнерство с Total и совместно вложить капитал, или же она считает, что может сделать это самостоятельно".

Динамика двустороннего товарооборота

Как отметил Гросс, товарооборот между Францией и Азербайджаном в 2019 году вырос на 22 процента, достигнув 750 миллионов евро.

"Азербайджан экспортировал во Францию нефть на сумму 606 миллионов евро, а Франция, в свою очередь, экспортировала в Азербайджан промышленные товары на 143 миллиона евро - главным образом, механическое, электронное и электрическое оборудование, химикаты, а также косметику. Таким образом, у Франции очень большой годовой торговый дефицит с Азербайджаном, превышающий 460 миллионов евро. Я надеюсь, что удастся несколько сократить этот разрыв", - добавил он.

Перспективные направления совместной деятельности

Посол считает, что в двусторонних отношениях необходимо обеспечить укрепление политического диалога, культурных и деловых связей, расширить сотрудничество в сельском хозяйстве.

"Я хотел бы также углубления академического сотрудничества. Азербайджано-французский университет (UFAZ) ведет очень успешную деятельность в этом направлении", - сказал Гросс.

Дипломат также отметил, что несмотря на то, что во Франции есть университеты мирового уровня с преподаванием на английском языке за приемлемую оплату, и Франция является четвертой по популярности страной в мире в плане обучения для иностранных студентов, очень мало азербайджанских студентов выбирают ее для продолжения образования.

Он добавил, что одним из способов достижения цели в области академического сотрудничества является обеспечение правительственных и бизнес-грантов.

"Ежегодно посольство Франции предоставляет в среднем 15 грантов молодым азербайджанцам для обучения в магистратуре французских вузов. В этом году мы также предоставили два гранта для аспирантов. А французская энергетическая компания Total и посольство подписали соглашение, согласно которому 10 грантов будут выделены лучшим студентам UFAZ и других университетов. Кроме того, дополнительные шесть государственных грантов Eiffel French были присуждены талантливым азербайджанским студентам на конкурсной основе во всем мире. Я также хотел бы помочь подготовить следующее поколение учителей французского языка в азербайджанских школах и университетах. Для этой цели ежегодно посольство Франции организует летние учебные курсы здесь и во Франции для более ста азербайджанских учителей", - сказал дипломат.

Что касается глобальных вопросов, то в свете председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Гросс считает необходимым расширение партнерства по многосторонним вопросам безопасности - от общественного здравоохранения до изменения климата и кибербезопасности.

"И мы должны также продолжать наше антитеррористическое сотрудничество, которое находится на высоком уровне", - добавил он.

О нагорно-карабахском конфликте

Гросс отметил продолжение переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, несмотря на пандемию.

"Последняя встреча состоялась в режиме онлайн 21 апреля между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. На данной встрече были проведены содержательные дискуссии. Как отмечено в Совместном заявлении, которое было принято по итогам встречи, министры иностранных дел и сопредседатели договорились поддерживать тесные контакты и как можно скорее продолжить переговоры", - сказал он.

Посол добавил, что сопредседатели акцентировали внимание на призыве Генерального секретаря ООН от 23 марта о глобальных мерах по прекращению огня во время нынешнего кризиса в области здравоохранения.