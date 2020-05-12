https://news.day.az/politics/1234079.html Названа дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана
Названа дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 15 мая, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании планируется обсудить поправки в законы "О производственных и бытовых отходах", "О животном мире", "Об экологической безопасности", " О водном хозяйстве муниципалитетов", "О получении информации об окружающей среде", "Об образовании" и "О государственной пошлине", в Миграционный и Налоговый кодексы, а также другие вопросы.
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