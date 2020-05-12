Васиф Алиев: Если не соблюдать правила, то коронавирус может широко распространиться

В Азербайджане несоблюдение некоторыми людьми соответствующих правил после смягчения режима карантина может привести к широкому распространению болезни.

Об этом в интервью в видеопроекте PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Информационного агентства Trend сказал руководитель Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB, инфекционист Васиф Алиев, передает Day.Az.

По его словам, сегодня не только Азербайджан, но и весь мир борется с этой проблемой.

"Если в дальнейшем в стране будет расти число больных, то в пользование могут быть сданы больницы модульного типа. Хочу выразить свою признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что они полностью контролируют ситуацию, пристально следят за процессом, заботятся о врачах и нашем народе. На нас, врачах, лежит ответственность за своевременное лечение больных и в то же время за защиту своего здоровья. Граждане же должны соблюдать требуемые правила и порядок, избегать близкого контакта с другими людьми, потому что эта проблема носит глобальный характер. Люди должны соблюдать все правила и рекомендации, чтобы мы могли справиться с этой проблемой".