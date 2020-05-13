Мехмет Перинчек: Коллаборационизм

"Я сам не в курсе истории предков Пашиняна, не располагаю документами, подтверждающими распространенную в СМИ информацию о сотрудничестве его деда с нацистами. Но могу как историк сказать, что коллаборационизм - в корнях и традициях армянского национализма. Армянские националисты всегда сотрудничали с внешними силами против своих государств и против народов, с которыми они жили рядом".

Об этом сказал Day.Az известный турецкий историк и публицист Мехмет Перинчек, комментируя появившуюся в армянских СМИ информацию о том, что дед премьер-министра Пашиняна в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами.

Турецкий историк отметил, что армянские националисты первоначально сотрудничали с царской Россией, а в начале ХХ века начали выступать совместно с англичанами против России и Турции. Очень показательный факт - во время русско-японской войны армянские националисты, проживающие в России, отправили письмо японскому лидеру и поддерживали японцев против русских.

Во время Первой мировой войны армяне опять поменяли ориентацию и вновь начали сотрудничать с царской Россией против Турции, продолжил Паринчек. Турецкие армяне создали добровольческие отряды в тылу турецкой армии, во время войны организовали восстание и помогли врагам Османской империи. А после Первой мировой войны дашнакская Армения сотрудничала с англичанами и французами против Турции и советской России.

"Тогда турецкая и Красная армия вместе организовали операцию против дашнакской Армении и вместе советизировали ее. Турки и русские ликвидировали проанглийское правительство в Армении, а после гражданской войны и перед Второй мировой армянские националисты опять поменяли ориентацию и начали работать с нацистами. Нжде, Дро и другие армянские вожаки выступали в рядах нацистской Германии. После Второй мировой войны "армянский вопрос" стал инструментом в руках США против Турции. Такие организации, как АСАЛА, были оружием Запада против Турции. Этот процесс продолжается.

Еще раз подчеркну - я не располагаю документами относительно деда Никола Пашиняна, но коллаборационизм был и остается в традициях и в корнях армянского национализма, а "армянский вопрос" был и остается инструментом в руках Запада", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева