Информация о сотрудничестве деда Пашиняна с нацистами объясняет, почему в Армении делают из них героев

Информация о том, что дед армянского премьера Никола Пашиняна сотрудничал с нацистами, укладывается в общую модель поведения и принятия решений новым руководством Армении.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов.

Напомним, что информация о сотрудничестве с фашистами деда премьер-министра Армении Никола Пашиняна появилась ранее в армянских СМИ.

Михайлов отметил, что если эти данные достоверны, то это многое объясняет: "Прежде всего, это объясняет нежелание Пашиняна прислушаться к призывам мировой общественности и, прежде всего, России о недопустимости героизации фашистских приспешников и идеологии национального превосходства. Эта информация также укладывается в общую модель поведения и принятия решений новым руководством Армении, которое намеренно решило не праздновать 75-летие Победы над фашизмом. Также это объясняет стремление Еревана побыстрее упасть в объятия Запада, где так любят в последнее время подвергать сомнению роль СССР в Победе над фашистской Германией".

Эксперт полагает, что информационный бум в связи с этой новостью вызвал шок и у самого главы Армении, который ранее говорил о том, что его дед "герой войны": "В нынешней интерпретации истории, которую нам часто преподносит пропаганда, дед армянского премьера, может, и герой для него самого, но тогда получается, что он из ряда Шухевича, Бандеры, Гарегина Нжде, Дро и так далее. Думаю, что сам Никол Пашинян не ожидал подобного ажиотажа вокруг имени своего деда, однако для чего тогда существуют республиканские спецслужбы? Выходит, спецслужбы в Армении полностью дисквалифицированы. Почему они не проверили информацию и не остановили Пашиняна в своём желании вспомнить предка? Вполне вероятно допущена глобальная провокация самих спецслужб страны с целью устранения лидера с политического олимпа, так как он не выполнил своих обещаний перед народом и изрядно попортил кровь силовикам. И тогда можно предположить, что в Ереване есть силы, желающие мира с Азербайджаном, часть из которых находится в управлении спецслужб. Иначе я не могу расценивать подобную шумиху вокруг биографии родственника премьер-министра Армении".