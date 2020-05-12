Продолжая оккупацию азербайджанских земель, Пашинян продолжает политику фашизма своего деда

С начала массового переселения армян в Азербайджан, идеология фашизма всегда была их коварным оружием.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

"В то время просто не было термина "фашизм". Однако преступления, совершенные армянами против нашего народа, были даже более бесчеловечными, чем преступления самых жестоких фашистов. Поэтому неудивительна информация о том, что дед нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна служил фашизму", - заявил парламентарий.

По мнению нашего собеседника, и сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян до сих пор подает настоящий пример фашизма, сохраняя оккупацию азербайджанских земель.

"Политическое руководство страны-оккупанта демонстрирует приверженность фашистской идеологии, воздвигая статую нацисту, подобному Гарегину Тер-Арутюняну, служившего у немцев под псевдонимом Нжде.

Как подчеркнул депутат, все мировое сообщество является свидетелем преступлений армян, но, к сожалению, отношение все еще неадекватно.

"С одной стороны, Пашинян пытается представить себя демократом, с другой стороны, он проводит политику агрессии, пытаясь создать искусственные препятствия для переговорного процесса", - пояснил Бабаоглу.

Комментируя информацию, распространенную армянскими СМИ о том, что дед премьер-министра Армении служил в рядах СС в годы Великой Отечественной войны, депутат заметил, что именно по этой причине в этой стране до сих пор стоит памятник фашисту Гарегину Нжде.

"Делая это сознательно, Пашинян выражает свою солидарность с фанатами фашизма, которые на самом деле составляют большинство в армянском обществе. Но рано или поздно, этот уличный, так называемый "демократ", будет в итоге разоблачен, и Азербайджан освободит свои земли от оккупации", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов