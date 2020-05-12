https://news.day.az/politics/1234250.html Эльмар Мамедъяров: Армяно-азербайджанский конфликт не позволяет в полной мере реализовать потенциал интеграции внутри СНГ
Эльмар Мамедъяров: Армяно-азербайджанский конфликт не позволяет в полной мере реализовать потенциал интеграции внутри СНГ
Армяно-азербайджанский конфликт не позволяет в полной мере реализовать потенциал интеграции внутри СНГ.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, об этом 12 мая в ходе заседания глав МИД стран СНГ в формате видеоконференции сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
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