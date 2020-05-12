Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о Государственной службе по вопросам имущества при минэкономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 мая 2020 года подписал указ "Об утверждении Положения о Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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