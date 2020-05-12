https://news.day.az/politics/1234267.html Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о Государственной службе по вопросам имущества при минэкономики
Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о Государственной службе по вопросам имущества при минэкономики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 мая 2020 года подписал указ "Об утверждении Положения о Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным содержанием документа можно ознакомиться по ссылке.
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