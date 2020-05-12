Севиль Микаилова: Азербайджан в авангарде глобальной борьбы с коронавирусом и предлагает свой опыт международному сообществу

Авторитет Азербайджана в мире неуклонно растет, и он является страной, с мнением которой считаются.

Об этом в интервью в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат отметила, что Азербайджан находится в авангарде глобальной борьбы с коронавирусом и предлагает свой опыт международному сообществу.

Севиль Микаилова подчеркнула крайнюю важность решения главы Азербайджанского государства о строительстве больниц модульного типа, подчеркнув, что это очень своевременное решение: "Сегодня даже европейские страны бьют тревогу о возможности второй волны пандемии. То есть пандемия еще не закончилась, угроза все еще существует и необходимо быть готовыми к новым вызовам в борьбе с этой угрозой. Поэтому решение Президента Ильхама Алиева о строительстве больниц модульного типа является крайне своевременным. Оправдаются ли прогнозы о возможности второй, третьей волны пандемии, конечно, покажет будущее, но Азербайджанское государство к такому развитию событий готово".

Депутат также коснулась вопроса, связанного с Саммитом Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященного борьбе с коронавирусом, и прошедшего посредством видеоконференции. Севиль Микаилова отметила, что участие в Саммите глав государств и правительств свыше 40 стран-членов, а также прямое подключение к работе конференции первых лиц ряда международных организаций, в том числе таких, как ООН, Всемирная организация здравоохранения, ЕС, Африканский союз, еще раз показало, насколько актуальной является эта инициатива Президента Азербайджана:

"Президент Ильхам Алиев поделился с участниками видеоконференции опытом Азербайджана, рассказав о мерах, предпринимаемых страной в борьбе с пандемией, работе, проводимой в этом направлении. Всемирная организация здравоохранения именно Азербайджан приводит в пример миру, дав высокую оценку усилиям Президента Азербайджана в борьбе с пандемией как внутри страны, так и на международном уровне. Президент Ильхам Алиев сказал свое слово в связи с борьбой с пандемией как на национально-региональном, так и на международном уровне, Азербайджан предлагает свой опыт международному сообществу, а также, выступая с гуманистической позиции, оказывает помощь странам, переживающим финансовые трудности. Азербайджан завоевал статус ценного члена международного сообщества, и не случайно, что стране оказывается большое доверие. Авторитет Азербайджана в мире неуклонно растет, он является страной, с мнением которой считаются".