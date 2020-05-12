Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что пандемия рано или поздно закончится, и после этого атмосфера, дух солидарности в нашем обществе станут еще крепче

Надеюсь, что пандемия рано или поздно закончится, и после этого атмосфера, дух солидарности в нашем обществе станут еще крепче.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов Общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park.

"Государство оказывает социальную поддержку тем, кто потерял работу. В течение двух месяцев 600 тысяч человек из числа безработных, неформально занятых и относящихся к малообеспеченной категории лиц получают от государства по 190 манатов. Государство выплачивает значительную часть заработной платы 690 тысяч человек в частном секторе, наиболее пострадавшем от пандемии. Выплачивается заработная плата каждого из 900 тысяч человек, работающих в государственном секторе. На эти и другие меры мы выделили в целом 3,5 миллиарда манатов и будем выделять столько, сколько нужно", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что государство выполняет эту работу, успешно решает все организационные вопросы.

"Как я уже отметил, Всемирная организация здравоохранения, являющаяся ведущей международной организацией в этой области, высоко оценивает нашу работу. Остается только, чтобы граждане проявляли ответственность и были дисциплинированными. Разумеется, необходимо еще более усовершенствовать механизм контроля. Конечно, по мере смягчения карантинного режима возникают определенные проблемы для контроля. Несмотря на это, всем соответствующим органам было дано указание усилить контроль. Но, повторяю, в нынешней ситуации основным условием нашего успеха является ответственность граждан", - отметил глава государства.

По его словам, в противном случае болезнь выйдет из-под контроля.

"Мы должны открыто сказать это и знать, что какую бы работу ни проводило государство, ситуация выйдет из-под контроля, будут происходить случаи массового инфицирования, люди в массовом порядке будут умирать, не будет хватать мест в больницах и аппаратов искусственного дыхания в реанимационных отделениях. Таким образом, не дай бог, мы можем оказаться в положении стран, переживающих сегодня большой кризис. Мы категорически не можем допустить этого. Поэтому еще раз призываю всех граждан: будьте ответственными, дисциплинированными, не нарушайте правил, берегите себя, своих близких и знакомых, чтобы мы могли выйти из этой беды с малыми потерями. Уверен, что мы добьемся этого. Потому что вот уже несколько месяцев пандемия представляет большую проблему для всего мира, но сохранять до сегодняшнего дня ситуацию под контролем может считаться действительно большим достижением. Должен особо отметить, что солидарность, которую мы видим в обществе в нынешним условиях, возможно, находится на самом высоком уровне, так как все общество консолидировалось в этой борьбе. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить представителей частного сектора, общественные организации, отдельных людей и за пожертвования, и за оказываемую гражданам помощь, и за организацию в короткий срок медицинской промышленности в соответствии с нашими интересами", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня частный сектор, общественные организации оказывают помощь и нуждающимся.

"На первом месте среди них, конечно, находится Фонд Гейдара Алиева. Фонд, отдельные люди в массовом порядке помогают нуждающимся. Каждый должен делать все, что может. Это еще раз демонстрирует присущие нашему народу высочайшие качества. Надеюсь, что пандемия рано или поздно закончится, и после этого атмосфера, дух солидарности в нашем обществе станут еще крепче. Поздравляю вас с сегодняшними открытиями, желаю вам новых успехов в деятельности. Спасибо", - сказал Президент Ильхам Алиев.