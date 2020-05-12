Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости

Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов Общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park.

"Создание рабочих мест является для нас одним из основных вопросов. Еще раз хочу сказать, что в последние годы в Сумгайыте были созданы десятки новых современных предприятий, и абсолютное большинство работников там - жители этого города, есть и приезжающие из Баку. В прошлый раз я сказал, что сегодня Баку и Сумгайыт словно соединились. Поэтому при введении карантинного режима мы учли Баку, Абшеронский район и Сумгайыт как одну территорию, так как знаем, что есть люди, живущие в Сумгайыте и работающие в Баку, и наоборот. Конечно, развитие современного промышленного потенциала требует современных кадров", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня молодежь является именно такой движущей силой, обеспечивающей организацию современного подхода, современной промышленности.

"Я говорил, что многие страны, в том числе и наша, переживают сегодня экономические трудности. Недавно состоялась моя встреча в форме видеоконференции с руководителями Европейского банка реконструкции и развития. На ней было отмечено, что в период пандемии Азербайджан показывает хорошие результаты и в экономической сфере. Достаточно сказать, что сегодня более 150 стран в мире обратились за помощью в международные финансовые структуры. То есть, их внутренние финансовые ресурсы не позволяют проводить нужную работу. Азербайджана в этом списке нет. Мы относимся к странам, которые борются с этой бедой собственными силами", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что наша страна оказала помощь уже более 10 странам, отправили транспортные самолеты с медицинскими принадлежностями, дезинфекционные материалами.

"Некоторым странам оказали финансовую помощь. Дважды сделали донорское пожертвование Всемирной организации здравоохранения. Таких стран не очень много. Это свидетельствует о нашей ответственности. Демонстрирует, что мы играем активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости. Что касается наших экономических показателей, то, конечно, январь и февраль были очень обнадеживающими. Честно говоря, я думал, что мы завершим этот год с рекордными показателями. Однако пандемия вмешалась в нашу жизнь и нарушила планы. Но, несмотря на это, - я уже сказал, что экономическое положение многих стран остается тяжелым, и экономика переживает спад, - итоги четырех месяцев в Азербайджане свидетельствуют о том, что экономика, хоть и незначительно, выросла - на 0,2 процента. Конечно, это можно считать условным ростом. Тем не менее, спада пока нет", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается развития ненефтяного сектора, то, глава государства отметил, что промышленный рост данного сектора превышает 16 процентов.

"Это - результат проделанной работы. Именно индустриализация, создание новых промышленных предприятий открывают для этого возможности, в том числе в Сумгайыте. Но все должны знать, что наши валютные резервы сократились. Для возрождения экономики, восстановления рабочих мест потребуется время. Поэтому мы создаем сегодня 90 тысяч общественных оплачиваемых рабочих мест, 80 тысяч семей получают социальную помощь от государства, в рамках программы самозанятости 12 тысячам семей выплачиваются необходимые средства. Мы делаем все это для того, чтобы не росла безработица. Однако во всех странах безработица выросла, в наиболее развитых странах выросла стремительно. Цифры, наверное, покажут, что она выросла и у нас. Поэтому отныне наша основная задача заключается как в сохранении под контролем ситуации, связанной с коронавирусом, так и планировании выхода из пандемии с тем, чтобы он был гладким и эффективным, и мы могли в максимально короткий срок восстановить экономическую активность. Поэтому сегодня все государственные, правительственные структуры готовят предложения в этих трех направлениях. Считаю, что мы добьемся и этого. Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов", - сказал Президент Ильхам Алиев.