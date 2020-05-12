Сабина Алиева: Смешно, абсурдно и парадоксально для Армении говорить о защите прав и свобод человека

Смешно, абсурдно и парадоксально для Армении, которая не в состоянии воспринимать прогрессивные ценности человечества, и чье имя ассоциируется с понятиями политики агрессии и государственного терроризма, говорить о защите прав и свобод человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

Затронув высказывания омбудсмена Армении о готовности встретиться со своим азербайджанским коллегой и о том, что "омбудсмен" сепаратистского режима также должен принимать участие в обсуждении любого вопроса, связанного с Нагорным Карабахом, Сабина Алиева сказала, что это заявление фактически является большим неуважением к нормам международного права, пренебрежением принципом неприкосновенности территориальной целостности и поддержкой сепаратизма: "Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, провела политику этнической чистки, в результате чего более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, столкнулись с гуманитарной катастрофой. Наряду с этим страной-оккупантом был совершен Ходжалинский геноцид, который является одной из самых страшных трагедий ХХ века и самых кровавых страниц политики этнической чистки и геноцида против нашего народа со стороны агрессивных армянских националистов, преступлением против человечества. Если защита прав человека интересует омбудсмена Армении, то пусть он вспомнить эти факты и еще раз взглянет на соответствующие реалии. Весь мир знает, что все фундаментальные права наших соотечественников, которые были изгнаны со своей исторической родины в результате оккупации и стали беженцами и вынужденными переселенцами, - права на проживание, образование, выборы (муниципалитеты) и т.д., были грубо нарушены. Преступления против человечности и Ходжалинский геноцид, совершённые Арменией в ходе продолжающейся с её стороны военной агрессии против Азербайджана, являются грубым нарушением прав человека и международного гуманитарного права, в частности, Женевских конвенций 1949-го года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребёнка и Европейской конвенции по правам человека. Из-за всего этого против Армении, которая держит под оккупацией азербайджанские земли, совершила многочисленные акты геноцида, проводя политику агрессии против азербайджанцев, должны быть введены санкции, территориальная целостность Азербайджана, нарушенные фундаментальные права наших соотечественников-беженцев и вынужденных переселенцев, должны быть восстановлены, а виновные в убийствах мирных жителей преступники должны быть вскоре привлечены к правосудию и наказаны".

Омбудсмен добавила, что если омбудсман Армении хочет вынести на обсуждение вопросы защиты прав человека, то, в первую очередь, должны быть немедленно и безоговорочно выполнены четыре резолюции ООН номер 822, 853, 874 и 884, вооруженные силы страны-агрессора должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, а азербайджанцы, ставшие беженцами и вынужденными переселенцами, должны вернуться на свои исторические земли: "Каждый день я получаю многочисленные обращения от наших соотечественников, основные права которых были нарушены в результате этой оккупации. Они также обратились в Европейский суд по правам человека. В таком случае заявление омбудсмена Армении о защите прав человека на исторических землях Азербайджана является не только вздором, но и оскорблением человечества, очередной попыткой обмануть международное сообщество".

Касательно высказывания омбудсмена Армении о том, что "омбудсмен" сепаратистского режима также должен участвовать в обсуждении любого вопроса, связанного с Нагорным Карабахом, Уполномоченный подчеркнула: "Так называемая "Нагорно-Карабахская республика" - это сепаратистская организация, которая является продуктом оккупации и террора. Она не имеет правового статуса и не признана на международном уровне. Поэтому она не имеет права участвовать ни в процессе переговоров при посредничестве Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, ни в каких-либо дискуссиях. Провал недавнего "предвыборного" шоу в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, отказ международного сообщества от попыток Армении узаконить так называемую сепаратистскую организацию должны стать уроком для оккупантов, в том числе для омбусдмана Армении, который превратил правовые вопросы примитивными методами в объекты политических манипуляций и организовал дешевое шоу".

Уполномоченный также добавила: "После устранения факта оккупации и восстановления всех фундаментальных прав наших соотечественников мы можем провести переговоры с омбудсменом Армении по правам человека".