Азербайджан активно наращивает сотрудничество со странами на разных международных площадках.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Об этом он сообщил, комментируя прошедший по инициативе Президента Азербайджана и действующего председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева Саммит в формате Контактной группы данной организации на тему "Мы вместе против COVID-19".

Эксперт отметил, что Азербайджан в последнее время предпринимает достаточно активные меры по наращиванию сотрудничества со странами на разных международных площадках в рамках преодоления последствий коронавируса и снижения рисков его дальнейшего распространения: "Дело в том, что в целом ситуация в мире по распространению коронавируса развивалась по негативному сценарию. И это, безусловно, отразилось на международных отношениях. Причиной послужило отсутствие координации со стороны международных организаций, таких как ВОЗ и ООН. Не были озвучены четкие рекомендации о том, как действовать на разных уровнях (какие границы перекрывать, какие сроки устанавливать, какие меры предпринимать и т.д.). Европейский союз показал, что даже он не способен проводить четкую сбалансированную и скоординированную политику по предотвращению распространения коронавируса в рамках своей организации. И в этих условиях роль международных площадок и диалоговых структур, которые бы позволили скоординировано выходить, по крайней мере, из действующего режима карантина, значительно выросла. Азербайджан в этом плане ведет активную деятельность. Недавно прошла видеоконференция стран СНГ, среди которых Азербайджан занимает важную позицию. Нам известно, что в ходе видеоконференции обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом и способы совместного, скоординированного выхода из этого кризиса".

Политолог отметил и значительную роль проведенного в формате видеоконференции Саммита Движения неприсоединения, который был инициирован Президентом Ильхамом Алиевым: "Мы видели, что Азербайджан инициировал проведение видеоконференции для обсуждения и координации усилий по выходу из кризиса, обмена опытом, по поддержке социальных слоев населения и бизнеса - для того, чтобы выбрать оптимальные, апробированные в мире механизмы снижения последствий глобального кризиса. Очевидно, что Азербайджан старается использовать все площадки для того, чтобы обмениваться опытом для эффективной борьбы с коронавирусом".