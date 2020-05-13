Азербайджан активно наращивает сотрудничество со странами на разных международных площадках

Азербайджан активно наращивает сотрудничество со странами на разных международных площадках.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Об этом он сообщил, комментируя прошедший по инициативе Президента Азербайджана и действующего председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева Саммит в формате Контактной группы данной организации на тему "Мы вместе против COVID-19".

Эксперт отметил, что Азербайджан в последнее время предпринимает достаточно активные меры по наращиванию сотрудничества со странами на разных международных площадках в рамках преодоления последствий коронавируса и снижения рисков его дальнейшего распространения: "Дело в том, что в целом ситуация в мире по распространению коронавируса развивалась по негативному сценарию. И это, безусловно, отразилось на международных отношениях. Причиной послужило отсутствие координации со стороны международных организаций, таких как ВОЗ и ООН. Не были озвучены четкие рекомендации о том, как действовать на разных уровнях (какие границы перекрывать, какие сроки устанавливать, какие меры предпринимать и т.д.). Европейский союз показал, что даже он не способен проводить четкую сбалансированную и скоординированную политику по предотвращению распространения коронавируса в рамках своей организации. И в этих условиях роль международных площадок и диалоговых структур, которые бы позволили скоординировано выходить, по крайней мере, из действующего режима карантина, значительно выросла. Азербайджан в этом плане ведет активную деятельность. Недавно прошла видеоконференция стран СНГ, среди которых Азербайджан занимает важную позицию. Нам известно, что в ходе видеоконференции обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом и способы совместного, скоординированного выхода из этого кризиса".

Политолог отметил и значительную роль проведенного в формате видеоконференции Саммита Движения неприсоединения, который был инициирован Президентом Ильхамом Алиевым: "Мы видели, что Азербайджан инициировал проведение видеоконференции для обсуждения и координации усилий по выходу из кризиса, обмена опытом, по поддержке социальных слоев населения и бизнеса - для того, чтобы выбрать оптимальные, апробированные в мире механизмы снижения последствий глобального кризиса. Очевидно, что Азербайджан старается использовать все площадки для того, чтобы обмениваться опытом для эффективной борьбы с коронавирусом".