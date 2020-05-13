Оплеуха армянским пропагандистам от Госдепа США

Несмотря на все усилия армянского лобби, США продолжают придерживаться справедливой позиции в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

На днях АМИ Trend получило ответ Государственного департамента США на свой запрос, направленный в связи с информацией о "признании" штатом Миннесота режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Напомним, что 5 мая армянские СМИ со ссылкой на АНКА сообщили о принятии парламентом Миннесоты резолюции, якобы признающей "независимость" оккупированного Карабаха.

Отвечая на запрос азербайджанского информагентства, в Госдепе заявили:

"Политика США не изменилась. Соединенные Штаты не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Являясь страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены оказанию сторонам помощи в достижении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, основанного на принципах Хельсинкского заключительного акта - неприменение или угроза применения силы, территориальная целостность, равные права и самоопределение народов. США по-прежнему полностью вовлечены в усилия Минской группы по достижению этой цели".

Отрадно, что Госдеп США в очередной раз продемонстрировал свою приверженность конструктивности и международному праву. И еще раз привлек внимание к основным принципам Хельсинкского заключительного акта, к которому так любит обращаться армянская пропаганда. Приведя принципы в правильной последовательности, Госдепартамент фактически поставил точку в попытках армянской стороны переврать международное право и выдать принцип "равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой" за основополагающий.

Дело в том, что, оперируя пунктами международного права, армянская пропаганда намеренно упускает нюансы, играющие очень важную роль в понимании того или иного принципа. С территориальной целостностью все понятно, этот принцип не требует уточнений. А вот об остальных двух нужно сказать подробнее.

Согласно Хельсинкскому заключительному акту СБСЕ, неприменение силы или угрозы силой подразумевает следующее: "Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией".

Принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой подразумевает следующее: "Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств".

Как видим, не только нерушимость территориальной целостности, но и другие два хельсинкских принципа играют против Армении. Она применила силу против Азербайджана, а теперь пытается обмануть армян, убеждая, будто существует какое-то "право на самоопределение" в отрыве от принципа территориальной целостности. Проще говоря, армяне Карабаха не имеют права на отделение от Азербайджана.

Что же касается "признания" самопровозглашенного образования, то эта проблема для Армении не менее неразрешима. И вот почему.

16 декабря 1991 года были приняты две Декларации: "О руководящих принципах (критериях) признания новых государств в Восточной Европе и Советском Союзе" и "О Югославии". Этими документами Европейское сообщество, подтверждая свою приверженность Хельсинкскому заключительному акту от 1975 года и Парижской Хартии для новой Европы от 1990 года, выразило готовность признать государствами субъекты, которые отвечают стандартам международной практики, созданы на демократических основах и выполняют международные обязательства. К новым государствам был предъявлен ряд требований. Среди них: гарантирование прав этнических и национальных меньшинств, уважение принципа нерушимости границ, которые могут быть изменены мирными средствами и путем согласия, решение всех вопросов о правопреемстве и региональных споров путем согласия и так далее.

Все эти требования грубо нарушены армянскими сепаратистами, претендующими сегодня на звание "независимого государства". Не может быть признано государством образование, полученное в сухом остатке в результате военной агрессии и этнических чисток. Отсюда следует, что любые "признания", декларируемые в каких-то парламентах, муниципалитетах и мэриях стран мира, не имеют никакой законной силы. Это плохая новость для Еревана, где любят говорить о признании 8 штатами США "независимости" самопровозглашенного образования, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.

Кстати, Миннесота не стала 9-м штатом, который повелся на армянскую провокацию. Резолюция, подготовленная лоббистом Мэри Киффмейер, не нашла поддержки. Но так как сенатор поставила подпись, документ был автоматически включен в повестку, однако не выносился на обсуждение.

Зульфугар Ибрагимов