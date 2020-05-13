Президент Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в видеоформате в связи с его назначением на должность главы ИВ Кяльбаджарского района

13 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в видеоформате в связи с его назначением на должность главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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