https://news.day.az/politics/1234546.html Президент Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в видеоформате в связи с его назначением на должность главы ИВ Кяльбаджарского района - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в видеоформате в связи с его назначением на должность главы ИВ Кяльбаджарского района - ФОТО
13 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в видеоформате в связи с его назначением на должность главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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