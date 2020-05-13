Армянские войска обстреляли азербайджанских пограничников

Вражеские провокации на государственной границе Азербайджанской Республики с Арменией продолжаются.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), с 12:00 13 мая село Аббасбейли Газахского района, наши пограничные боевые позиции вблизи этого села, а также военные и гражданские транспортные средства, передвигающиеся по автомобильной дороге в этом направлении были подвергнуты интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок подразделениями вооруженных сил Армении, дислоцированными вблизи села Беркабер Иджеванского района Армении.

В результате обстрела были повреждены крыши нескольких жилых домов.

Вражеская провокация была пресечена, боевые позиции ВС Армении подавлены ответным огнем.