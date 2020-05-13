Хикмет Гаджиев: В пограничных пунктах обеспечивается обоюдное пересечение границ гражданами Азербайджана и России
Отношения между Азербайджаном и Россией носят стратегический характер. В период пандемии коронавируса с учетом нахождения граждан России в Азербайджане, а также граждан Азербайджана - в России, был обеспечен двусторонний пропуск через пограничные пункты.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.
Он подчеркнул, что для возвращения граждан России в свою страну Азербайджан создал все необходимые условия.
Хикмет Гаджиев отметил, что возвращение граждан в Азербайджан осуществляется согласно особому графику. Поэтому гражданам не следует приходить в погранично-пропускные пункты и усложнять деятельность государственных структур.
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