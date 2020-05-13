Хикмет Гаджиев: Между Азербайджаном и Ираном существуют добрые отношения дружбы и добрососедства

Между Азербайджаном и Ираном существуют добрые отношения дружбы и добрососедства. Эти отношения сохраняются и в период пандемии коронавируса, а в связи с закрытием границ и обеспечением перемещения граждан между странами достигнуто взаимопонимание.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Он отметил, что МИД Азербайджана и иранская сторона внесли ясность в вопрос строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз: "В условиях взаимопонимания и диалога между нашими странами были проведены обсуждения в этом направлении".