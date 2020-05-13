Хикмет Гаджиев: Армения всегда избегает обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех"

Азербайджан привержен обмену пленными и заложниками по принципу "всех на всех", однако армянская сторона постоянно избегает этого.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.

Он сказал, что в период пандемии международные организации также подчеркивают значимость обоюдного возвращения пленных.

"Считаем, что в период коронавируса следует обменять пленных и заложников. К сожалению, армянская сторона не демонстрирует конструктивного подхода в данном вопросе и уклоняется от этого", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.