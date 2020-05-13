https://news.day.az/politics/1234655.html Хикмет Гаджиев: Армения всегда избегает обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех"
Хикмет Гаджиев: Армения всегда избегает обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех"
Азербайджан привержен обмену пленными и заложниками по принципу "всех на всех", однако армянская сторона постоянно избегает этого.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.
Он сказал, что в период пандемии международные организации также подчеркивают значимость обоюдного возвращения пленных.
"Считаем, что в период коронавируса следует обменять пленных и заложников. К сожалению, армянская сторона не демонстрирует конструктивного подхода в данном вопросе и уклоняется от этого", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.
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