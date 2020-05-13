Когда откроются границы?

Открытие границ Азербайджана до 31 мая не представляется возможным.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает Day.Az.

"Правительство вынесет решение по данному вопросу после 31 мая. Пока неизвестно, с кем Азербайджан откроет границы в первую очередь. Наверное, в первую очередь, это будут соседние страны, а затем будет возобновлено авиасообщение и с другими странами", - сказала Лейла Абдуллаева.