Суд оставил Кочаряна под стражей

Суд общей юрисдикции Еревана в среду в ходе заседания отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, и оставил его под арестом. Заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов Айка Алумяна и Арама Орбеляна и оставить Кочаряна под арестом", - зачитала решение судья Анна Данибекян.

Как отметил после оглашения судебного решения адвокат Кочаряна Арам Орбелян, защита планирует подать апелляционную жалобу. "Мы пока не получили письменное решение суда, однако предварительно планируем подать апелляционную жалобу", - сообщил адвокат экс-главы республики.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому наряду с Кочаряном проходят бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана.