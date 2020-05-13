Лейла Абдуллаева: Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом нет зараженных коронавирусом

Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

По ее словам, дипломатические работники Азербайджана за рубежом строго соблюдают правила карантина.

"Радует тот факт, что до сих пор не поступало никакой информации об инфицировании коронавирусом кого-либо из дипломатических работников Азербайджана, находящихся за границей, ни членов их семей. Также никто из них не вернулся в Азербайджан за прошедший период", - сказала Абдуллаева.

Она добавила, что нет инфицированных коронавирусом также среди дипломатических работников других стран в Азербайджане.