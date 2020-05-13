Гражданам, столкнувшимся за рубежом с трудностями в связи с пандемией, оказывается помощь

Гражданам, проживающим за рубежом в связи с работой или учебой и столкнувшимся с трудностями из-за пандемии, оказывается помощь.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает Day.Az.

По ее словам, граждане, столкнувшиеся с трудностями, обращаются в посольства и консульства.

"Эти обращения находятся в центре внимания. Гражданам, которые находятся в далеких от Азербайджана странах, предоставляется помощь государства. Они получают материальную и другую помощь.

В настоящее время в Украине оказывается помощь гражданам, которые желают вернуться в Азербайджан. Для этого они обращаются в посольство, и им оказывается соответствующая помощь. Это касается граждан, которые отправились туда как для лечения, а также тех, кто живут там, но хотят вернуться в Азербайджан. На сегодняшний день в Украине есть сотни наших граждан, которые желают вернуться в Азербайджан. В настоящее время в этом направлении ведутся работы, и скоро они будут доставлены в страну чартерными рейсами", - сказала Лейла Абдуллаева.