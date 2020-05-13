Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны

Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

"Сегодня вы назначаетесь на должность главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района. Это - оказанное вам высокое доверие. Вы должны оправдать его. Вы молоды, вам всего 34 года. Ваше назначение одновременно свидетельствует о том, что сегодня создаются очень большие возможности для молодежи, созданы все условия для ее деятельности, молодежь назначается на ответственные должности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последнее время, в частности, в этой сфере, предпринимаются более серьезные шаги.

"Представители молодого поколения приводятся в руководство центральных и местных исполнительных органов. Считаю, что это - правильный шаг, потому что молодежь является активной прослойкой нашего общества. Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, вообще, молодежь в последние годы играет очень активную роль в общественной жизни.

"Я хотел бы особо отметить волонтеров. Этот год моим Распоряжением был объявлен "Годом волонтеров". Очень рад, что за короткое время в Азербайджане появилась огромная, многотысячная армия волонтеров, которым своей работой, делами удалось завоевать большую симпатию в обществе, они вносят огромный вклад в наше общее дело. Движение волонтеров началось с волонтеров ASAN. Сегодня волонтеры ASAN в подлинном смысле слова сочетают в себе лучшие качества, свойственные азербайджанской молодежи, олицетворяют эти качества", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в настоящее время волонтеры осуществляют достаточно широкую деятельность и в других областях.

"Я постоянно отслеживаю их деятельность и высоко оцениваю ее. По моему указанию волонтеры должны быть привлечены и к работе в центральных и местных исполнительных органах. Вам тоже как главе исполнительной власти необходимо обратить внимание на этот вопрос, чтобы дела шли лучше с точки зрения общественного контроля, росла общественная активность, и вопросы, беспокоящие сегодня людей, находили решение. Чтобы добиться этого, конечно, в первую очередь, центральные и местные исполнительные органы должны осуществлять эффективную деятельность, в то же время на высоком уровне должен находиться общественный контроль. Поэтому ваше назначение - это проявление доверия к вам, в то же время свидетельство внимания к молодежи. Еще раз хочу сказать: вы своей работой должны оправдать это высокое доверие", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнул, что Кяльбаджар является одним из красивейших уголков Азербайджана.

"Живописная природа, прекрасные леса, горы, реки, исторические памятники Кяльбаджара - национальное достояние азербайджанского народа. К сожалению, абсолютное большинство, можно сказать, все исторические памятники, находящиеся в Кяльбаджаре и на других оккупированных землях, разрушены или сожжены. В том числе разрушены принадлежащие азербайджанскому народу древние исторические памятники на территории Кяльбаджарского района. Но настанет день, когда мы восстановим все разрушенные памятники, всю инфраструктуру на оккупированных землях. Азербайджан восстановит свой суверенитет", - сказал глава государства.

По его словам, есть много факторов, дающих основание говорить это, в том числе прочность наших международных позиций, признание всем миром территориальной целостности нашей страны.

"В последние годы в постановлениях и резолюциях всех ведущих международных организаций выражаются однозначная поддержка территориальной целостности нашей страны. В том числе непризнание мировым сообществом пресловутых выборов, проведенных недавно сепаратистами, и единодушное мнение ведущих международных организаций по этому поводу еще больше усилили наши позиции и явились очередным ударом по сепаратистам, их покровителям, агрессивной Армении. В то же время уверен, что наш растущий экономический потенциал, военная мощь и возрастающий авторитет в регионе - все эти факторы приведут к полному восстановлению суверенитета Азербайджанского государства. Каждый гражданин Азербайджана своей работой должен приближать этот день, и в данном направлении проводится очень активная работа", - подчеркнул глава государства.