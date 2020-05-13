Президент Ильхам Алиев: Борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной

Борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

"Вы должны постоянно находиться среди народа, вместе с гражданами, анализировать их проблемы. В первую очередь вам, конечно, необходимо полностью проанализировать ситуацию и быть активным в решении проблем народа, вынужденных переселенцев. Могут быть такие вопросы, решить которые местные исполнительные органы не в силах. В этом случае вы обязательно должны обратиться в центральные исполнительные органы. Те же вопросы, которые будут входить в вашу компетенцию, естественно, должны найти решение в пределах возможностей", - сказал глава государства.

По его словам, должны преобладать принципы социальной справедливости. "Справедливость должна быть ведущей идеей, ведущим тезисом в каждом здоровом обществе, потому что несправедливость обижает людей, подрывает в них веру. В конечном итоге несправедливость приводит к большим проблемам. Поэтому в каждой сфере должен утвердиться принцип справедливости. К примеру, в нынешнем году переселенцам будет предоставлено около 8 тысяч квартир. При предоставлении квартир должна быть полная прозрачность. Как Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, так и местным исполнительным органам следует работать здесь сообща. Необходимо вести точный учет переселенцев. К сожалению, в прежние годы этот учет проводился не на должном уровне. Есть сведения о том, что порой не проводился умышленно, потому что отсутствие точного учета открывало путь к различным манипуляциям. Сейчас мы проводим проверку, ревизию и видим, что в ряде случаев в домах, построенных для переселенцев, живут люди, вообще не имеющие статуса переселенца. В настоящее время мы освобождаем некоторые общественные здания, заселяем переселенцев в новые квартиры, после чего видим, - к примеру, недавно мне сообщили, - что 20 процентов жильцов этого здания вообще не являлись переселенцами. Как они туда попали? Кто их разместил? Кто их принял на учет? Государственные органы. Они сделали это в обмен на что-то. Иначе как это возможно, чтобы в здании, предназначенном для переселенцев, живут другие люди. Такие случаи есть. Негативных фактов при распределении квартир было достаточно много. Как мне сообщили, порой у переселенцев брали деньги. В то время как государство обеспечивает их бесплатным жильем. Эти факты также расследуются. Поэтому в первую очередь необходимо вести точный учет. Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев даны указания по этому вопросу. Руководству соответствующих местных исполнительных органов следует быть очень внимательными в данном вопросе и вместе координировать всю работу", - заявил Президент Ильхам Алиев.

С негативными явлениями должна вестись серьезная борьба, отметил он.

"Сегодня эта борьба дает результаты. Я неоднократно говорил, что борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной. Сегодняшняя картина показывает это. Уже арестованы пять глав исполнительной власти, и все эти видеоматериалы, материалы следствия налицо. То есть, отбирать хлеб у бедного, присваивать причитающиеся ему средства - это может считаться самым большим преступлением. Хищническое присвоение помощи, предназначенной в период пандемии для малообеспеченных слоев, - бессовестность и преступление. Все пятеро задержанных глав исполнительной власти занимались этими грязными делами. Мы выделяем эти средства для того, чтобы люди, которые не могут сегодня найти работу, хотя бы получали зарплату на уровне минимальной заработной платы, могли принести домой деньги. А они зарились и на это. Это ненасытные люди. Это - своего рода болезнь, и лечение ее уже начато. Я неоднократно предупреждал, открыто говорил: если вы не свернете с неверного пути и не встанете на правильный путь, то конец будет плачевным, будут применены меры наказания. Однако некоторые считали, что это их не касается. Некоторые считали, что они выше закона. Или же считали, что кто-то им поможет - их покровители, поддерживавшие их на протяжении многих лет высокопоставленные лица. Я сказал, что такого не будет. И жизнь показала это. Кража платежных карт, социальной помощи - это лишь незначительная часть преступлений", - подчеркнул глава государства.

По его словам, выделены миллионы манатов на снос во многих районах находящихся в непригодном состоянии многоэтажных зданий и строительство вместо них новых зданий.

"Однако впоследствии выясняется, что с людей, которые обеспечены государством квартирами в этих зданиях, взяли деньги. Государство выделяет деньги, исполнительная власть района занимается строительством. Сколько нарушений при строительстве, сколько денег присвоено - все эти факты всплывают. А после этого за квартиры, которые должны были быть предоставлены людям бесплатно, требуют взятку. На каждом шагу преступление, на каждом шагу взятка. Этому будет положен конец! Пусть никто не сомневается! У нас твердая воля, и никто не может на нее повлиять. И народ поддерживает нас, а не преступников, взяточников, ненасытных людей. Я каждый день ощущаю эту поддержку", - заявил глава государства.

В то же время я говорил, что негативные факты имеются не только в местных, но и центральных исполнительных органах, есть сигналы, поступили сведения, отметил он. "Я говорил, предупреждал: прекратите эти дела, прекратите! Они считали, что это их не касается. А сейчас испытывают горькие последствия. Поэтому вы как молодой кадр в должности главы исполнительной власти постоянно должны уделять внимание данным факторам. Честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника. Именно это должно стать принципом работы, а не взятки, ложь, грабеж, фальсификация, бессовестность! Честность, прозрачность, служение народу, справедливость - вот принципы! Повторяю, если кто-то все еще считает, что кто-то им поможет, то он ошибается. Если не хотят повторить горькую судьбу арестованных государственных чиновников, пусть вернутся на правильный путь", - заявил Президент Ильхам Алиев.