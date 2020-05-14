Шабнам Гасанова: Идеология фашизма - это пропаганда, передаваемая в Армении из поколения в поколение

Идеология фашизма - это пропаганда, передаваемая в Армении из поколения в поколение.

Об этом сказала Trend политолог Шабнам Гасанова, передает Day.Az.

Она добавила, что обнаружение того факта, что дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна служил в СС, еще раз доказывает, что еще в то время большинство армян были соратниками и сторонниками фашистского режима.

"В то же время это показывает, что фашистская идеология - это пропаганда, передаваемая из поколения в поколение в Армении, и мы до сих пор ясно видим ее проявления.

Так, возложение венка к памятнику нацистского палача в Армении в день, когда весь мир празднует победу над фашизмом с большой радостью и гордостью и раскрытие неоспоримых фактов о том, что дед премьер-министра служил нацистам, ясно доказывает, что политический режим в этой стране служит фашистской идеологии", - отметила политолог.

По ее словам, если сравнить Армению и Азербайджан только по одному или двум фактам, то достаточно сказать, что Азербайджан играл незаменимую роль в Великой победе.

"Во время Второй мировой войны 123 азербайджанца были удостоены звания Героя Советского Союза. Эта цифра - свидетельство храбрости всего азербайджанского народа. Примечательно, что несмотря на то, что на заседании Совета глав государств СНГ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял вопрос о героизации убийцы и злодея Нжде в Армении и пропаганде фашистской идеологии нынешним режимом этой страны, в городе Армавир Краснодарского края России была установлена ​​мемориальная доска Гарегину Нжде. Героизация Нжде также была осуждена российскими политическими кругами. В целом, героизация фашистов, националистов и убийц полностью противоречит призывам к всеобщему миру", - сказала Гасанова.

Политолог также сказала, что этот факт также доказывает, что нация, которая служит такой идеологии, повторяла преступления фашистского режима против азербайджанцев и жестоко угнетала гражданское население на оккупированных территориях Азербайджана.